هل انتقمت MTV من رغدة ومنتجت كلامها؟

كانت إطلالة الفنانة رغدة عبر شاشة MTV في برنامج "هيدا حكي" مساء أمس بحد ذاتها مثيرة للجدل، فالفنانة التي اعتبرت نفسها ضحية مؤامرة شنّت عليها من قبل بعض القيّمين على برنامج "نورت" على شاشة MBC بسبب مواقفها السياسيّة، عادت لتطل من منبر سياسي معاد لمواقفها، فتوقّع البعض أن تنتهي فقرتها كما انتهت فقرة مريم نور قبل أسبوعين بالمغادرة قبل انتهاء الحلقة، إلا أن المشاهدين فوجئوا بالنجمة المثيرة للجدل تظهر لمدة ربع ساعة، في حوار بدا مجتزأً وغير مفهوم.

دخول رغدة إلى الستوديو كان مؤشراً على توتّر العلاقة بينها وبين مقدّم البرنامج الممثل الكوميدي عادل كرم، فهي بالكاد سلّمت عليه، وهو بالكاد ودّعها عند انتهاء فقرتها، رغم أنّها أشادت بأدائه الذي كان سبباً في قبولها الحلول ضيفة عليه، ورغم العروض التي انهالت عليها من برامج تلفزيونيّة أرادت أن تستثمر قصّتها مع MBC للخروج بحلقة مثيرة.

وكان لافتاً أنّ حلقة رغدة التي كان بإمكانها الخروج بالكثير من التصريحات الناريّة، استضافت معها السياسي المثير للجدل وئام وهاب، وبدا جمع الضيفين الذي بإمكان كلّ منهما أن يرفع من نسبة مشاهدة أي حلقة يحلّ ضيفاً عليها غريباً، سيّما وأنّ استضافة رغدة بحد ذاتها تعتبر صيداً ثميناً لكل إعلامي يبحث عن تصريحات نارية.

وفي اتصال معه، نفى مخرج البرنامج ناصر فقيه أن يكون ثمّة خلاف بين عادل كرم ورغدة، مؤكّداً أن هذه الأخيرة اختارت برنامجه بالذات رغم العروض التي انهالت عليها، إلا أنّه لم ينف أنّه اضطر إلى منتجة كلامها واختصاره إلى ربع ساعة، من ضمن أكثر من ساعتين تحدّثت فيها بإسهاب.

هل كانت رغدة تعرف أنّها البرنامج لن يعطيها سوى 15 دقيقة؟ يقول ناصر "كانت تعلم أن فقرتها مدتها ربع ساعة، لكنها كانت تستطرد وتسهب في الإجابة عن السؤال المطروح".

وعن جمع ضيفين مثيرين في حلقة واحدة قال "كنا قد صوّرنا مع الوزير وئام وهاب، وحصلت قصة رغدة مع MBC وأردنا أن نستضيفها لتوضح حقيقة ما حصل معها هناك، ما حتّم علينا اختصار مدّة المقابلة، بسبب وجود ضيفين في الحلقة".

وعمّا إذا كان المونتاج قد خضع لأهواء المحطة السياسية قال ناصر "لا أبداً، كل ما في الأمر أننا اضطررنا إلى منتجة كلام مدّته ساعتين إلى ربع ساعة، ومن الطبيعي أن يبدو الكلام مجتزأً على الهواء، وأن يلاحظ الجمهور ذلك".

إذاً إطلالة غير موفقة لرغدة، وصيد ثمين لمحطة MTV وبرنامج "هيدا حكي"، لأنّ وجود رغدة بالذات في أي برنامج يعطيه قيمة مضافة، لأنّ الفنّانة تمتلك أسلوب جذب المشاهد لحلقة يعرف مسبقاً أنها ستكون نارية، حتى لو كان الحوار مجتزأً وحتى لو كانت أسباب الاجتزاء تقنية بحتة.

يبقى أن نذكر أن برنامج "هيدا حكي" يعرض مساء كل ثلاثاء على شاشة MTV.

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