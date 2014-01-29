أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ليفربول يطارد ' ميسي الأوكراني ' بديلا لصلاح

Google+ Print
ليفربول يطارد ' ميسي الأوكراني ' بديلا لصلاح ليفربول يطارد ' ميسي الأوكراني ' بديلا لصلاح

يسعى ليفربول لضم صفقة الشتاء الرئيسية له بعد فشله في ضم محمد صلاح جناح بازل الذي خطفه تشيلسي وذلك بتجهيز عرضا قيمته قد تصل 20 مليون استرليني من أجل الأوكراني يفجين كونوبليانكا.

وأشارت تقارير إنجليزية أبرزها صحيفة (دايلي ميل) أن برندن رودجرز المدير الفني لليفربول يسعى لضم كونوبليانكا والملقب بـ"ميسي الأوكراني" بعد فشله في ضم صلاح، والذي سيصل سعره إلى 20 مليون استرليني.

وانتقل صلاح إلى تشيلسي مقابل 11 مليون استرليني بحسب التقارير.

وينتهي موسم الانتقالات الشتوية يوم الجمعة 31 يناير الجاري، ويبقى 48 ساعة فقط يقدم فيها ليفربول عرضه من أجل لاعب وسط دينبرو الأوكراني.

وكان رودرجز قد أعرب عن غضبه من مسؤولي ليفربول بسبب عدم إتمام الصفقات التي كان يرغب في التعاقد معهم، وأبرزها محمد صلاح.

ولعب كونوبليانكا مع أوكرانيا في مواجهتي تصفيات كأس العالم أمام إنجلترا وسجل هدفا في تعادل بلاده مع الأسود الثلاثة على ملعب ويمبلي 1-1.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع