ليفربول يطارد ' ميسي الأوكراني ' بديلا لصلاح

يسعى ليفربول لضم صفقة الشتاء الرئيسية له بعد فشله في ضم محمد صلاح جناح بازل الذي خطفه تشيلسي وذلك بتجهيز عرضا قيمته قد تصل 20 مليون استرليني من أجل الأوكراني يفجين كونوبليانكا.

وأشارت تقارير إنجليزية أبرزها صحيفة (دايلي ميل) أن برندن رودجرز المدير الفني لليفربول يسعى لضم كونوبليانكا والملقب بـ"ميسي الأوكراني" بعد فشله في ضم صلاح، والذي سيصل سعره إلى 20 مليون استرليني.

وانتقل صلاح إلى تشيلسي مقابل 11 مليون استرليني بحسب التقارير.

وينتهي موسم الانتقالات الشتوية يوم الجمعة 31 يناير الجاري، ويبقى 48 ساعة فقط يقدم فيها ليفربول عرضه من أجل لاعب وسط دينبرو الأوكراني.

وكان رودرجز قد أعرب عن غضبه من مسؤولي ليفربول بسبب عدم إتمام الصفقات التي كان يرغب في التعاقد معهم، وأبرزها محمد صلاح.

ولعب كونوبليانكا مع أوكرانيا في مواجهتي تصفيات كأس العالم أمام إنجلترا وسجل هدفا في تعادل بلاده مع الأسود الثلاثة على ملعب ويمبلي 1-1.