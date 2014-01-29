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بيكام يقترب من إنشاء ناديه الجديد

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بيكام يقترب من إنشاء ناديه الجديد بيكام يقترب من إنشاء ناديه الجديد

(إفي) - انتهى النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهم من تشكيل مجموعة من المستثمرين، تستعد للحصول على ترخيص من رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم بتأسيس فريق مقره مدينة ميامي.

ورغم أن الشائعات بدأت منذ أشهر، تشير كل الشواهد الآن إلى أن مجموعة المستثمرين تضم نجم فريق ميامي هيت لكرة السلة ليبرون جيمس.

ووفقا للمعلومة التي ذكرها موقع الرابطة، ستعقد مجموعة المستثمرين التي يقودها بيكام اجتماعا اليوم الأربعاء مع عمدة ميامي كارلوس خمينيز، حيث ستبحث معه الموقع المحتمل للاستاد الذي قد يتم إنشاؤه في حالة الحصول على ترخيص النادي في المدينة.

وقالت الرابطة على موقعها إن "الهدف من الاجتماع هو بحث الموقع الأفضل لبناء استاد، الأمر الذي سيسمح بأن تكون عودة (إم إل إس) إلى جنوبي (ولاية) فلوريدا أكثر قربا"، مؤكدة بذلك خبرا كانت قد نشرته صحيفة (ميامي هيرالد).

وكانت الصحيفة قد أشارت إلى أنه في حالة خروج الاجتماع بنتائج إيجابية، قد يتم تقديم الفريق الجديد لوسائل الإعلام يوم الاثنين المقبل.

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