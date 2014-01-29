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مويس سعيد ببداية ماتا مع مانشستر يونايتد

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مويس سعيد ببداية ماتا مع مانشستر يونايتد مويس سعيد ببداية ماتا مع مانشستر يونايتد

أكد ديفيد مويس مدرب مانشستر يونايتد ان فريقه اصبح زاخرا بالعديد من اللاعبين المتميزين ذوى المهارات المختلفة وهو الامر الذى سيضمن له تحسن نتائج الفريق خلال الفترة القادمة.

وذكر مويس انه سعيد للمستوى الجيد الذى ظهر به المهاجم الاسبانى خوان ماتا فى اولى مبارياته مع الشياطين الحمر أمام كارديف سيتى والتى فاز فيها يونايتد بهدفين مقابل لا شئ كما شهدت المباراة ايضا عودة النجمين روبين فان بيرسى وواين رونى من الإصابة.

وقال مويس " اننى اتصور ان خوان سيعتاد علينا كما اننا سوف نعتاد عليه بصورة اكبر مع مضى الوقت، وخوان لاعب متميز لاسيما وانه قادر على اللعب فى العديد من المراكز وهو الامر الذى سيمكننى من اشراكه الى جانب روبين وروني."

واستطرد قائلا" اننى اعتقد ان مستوى ادائنا سوف يتحسن بشكل اكبر خلال الفترة القادمة كى نتمكن من اسعاد جماهير المان يونايتد التى عانت كثيرا معنا فى المباريات الاخيرة ."

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