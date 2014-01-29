وزارة الشباب تنظم ملتقى للتوظيف يتيح 15 ألف فرصة عمل

دعا وزير الشباب المهندس خالد عبدالعزيز، شباب مصر من مختلف المحافظات، خاصة القاهرة والجيزة والقليوبية للمشاركة والحصول على فرص العمل التي يتيحها ملتقى توظيف الشباب الذي تعقده الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس التدريب الصناعي، بمشاركة 90 شركة من كبرى مؤسسات القطاع الخاص لعرض 15 ألف فرصة عمل، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وأكد وزير الشباب -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، – أنه يتم التنسيق مع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص قبل مشاركتها في الملتقى حول الرواتب والمزايا التأمينية والخدمات الصحية والاجتماعية التي تتيحها للشباب الراغبين في العمل، وأن تلك المزايا تضمنها وزارتا الشباب والصناعة ومجلس التدريب الصناعي، فضلا عن متابعة استمرار الشباب في العمل وتذليل الصعوبات التي تتعلق بمراحل استلامهم العمل.

وأوضح أن الوزارة توفر أتوبيسات لنقل الشباب إلى الملتقى من مواقع التجمعات في المحافظات، وإعادتهم إلى أماكنهم، لتيسير مشاركة الشباب في ملتقى التوظيف.

> وسوف يعقد وزيرا الشباب خالد عبدا لعزيز، ووزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، مؤتمرا صحفيا مشتركا غدا الخميس، للإعلان عن تفاصيل الملتقى والفرص التي يوفرها.

ومن المقرر أن تشارك في الملتقى شركات عالمية ومحلية متنوعة يصل عددها إلى أكثر من 90 شركة، تتنوع مجالاتها بين الصناعة والأدوية والصناعات الغذائية وسلاسل المطاعم وصناعة مستحضرات التجميل وصناعة السيارات وصناعة الملابس الجاهزة وصناعة الأجهزة المنزلية والمقاولات والاستثمار العقاري.

أ ش أ