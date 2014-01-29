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إخلاء سبيل عضوين بـ”ألتراس ثورجي” ضُبط بحوزتهما ألعاب نارية بكفالة

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إخلاء سبيل عضوين بـ”ألتراس ثورجي” ضُبط بحوزتهما ألعاب نارية بكفالة إخلاء سبيل عضوين بـ”ألتراس ثورجي” ضُبط بحوزتهما ألعاب نارية بكفالة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل اخلاء سبيل اثنين من أعضاء “ألتراس ثورجى بكفالة الف جنية لكل منهم وذلك عقب اتهامهم بإثارة الشغب وقطع الطريق وخرق قاون التظاهر. ”
> كانت أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، فى وقت سابق بحبس اثنين من أعضاء “ألتراس ثورجى”، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بإثارة الشغب وقطع الطريق وخرق قاون التظاهر، بعد إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهما في محيط ميدان الأوبرا قبل دخولهما ميدان التحرير.

وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها يحيى مختار، وكيل أول نيابة قصر النيل، أن المتهمين ينتميان لرابطة ألتراس ثورجى وتجمعا عند ميدان الأوبرا وحاولا دخول التحرير وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على شارات رابعة وألعاب نارية، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى النيابة

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