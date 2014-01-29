بعد تداول صورها.. وزيرة السياحة التونسية تستقيل من منصبها

استقالت وزيرة السياحة التونسية آمال كربول، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز عربية» .

وأثارت صور وزيرة السياحة الجديدة فى حكومة الكفاءات التونسية، برئاسة مهدى جمعة، سخط مواقع التواصل الاجتماعى بسبب ملابسها، كما أشعل وتيرة الانتقادات، تأكيد الوزيرة على موقعها الرسمى على الإنترنت، بأن لديها معاملات عالمية وشاركت فى حلقات عمل فى عدد من الدول من بينها إسرائيل.

ولدت آمال كربول فى تونس سنة 1973 وهى متزوجة وأم لطفلين، وتعتبر من الكفاءات الشابة المهاجرة، حيث تلقت تكوينها الأكاديمى بألمانيا، وهى خبيرة فى استراتيجيات إدارة الأعمال وناشطة فى المجتمع المدنى. ولدت بتونس وتابعت دراساتها العليا فى جامعة كارلسروه “Karlsruhe” الألمانية، وحصلت منها على درجة الماجستير، فى الهندسة الميكانيكية.

الوزيرة الجديدة، تدير مؤسسات مجتمع مدنى وأعمال من مدينة كولونيا الألمانية، وتعمل كذلك كأستاذة جامعية زائرة فى سويسرا.

كما تشمل أنشطة الوزيرة الجديدة، شبكة فعاليات من ألمانيا وتونس إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ومنذ سنة 2013 عُينت كسفيرة “المصلحة العامة”، لدى مؤسسة بى أم دبليو الألمانية.