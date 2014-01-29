وعاء مبتكر للطعام يساعدك في ضبط شهيتّك!

في ظلّ وفرة الحميات الغذائية، قد تحارين في اختيار الأفضل منها، وفي تحديد ما يُناسبك أكثر، ولو أنّ أهداف هذه الأخيرة تتوحّد في النهاية حول ضبط الشهيّة، الأمر الذي يُشكّل عائقاً أمام العديد من ضعفاء الإرادة.فإذا كنت من هؤلاء الأشخاص، فإنّ "سيدتي نت" قد وجدت لك الحلّ المناسب...

لا تخلو معظم البيوت من الوجبات الخفيفة، كالشوكولاتة والبسكويت و"الكوكيز" ورقائق البطاطس، وكلّها تشكّل نقطة ضعف أمام العديد منّا.

وقد تلجئين إلى إخفاء تلك الأشياء في الخزائن، لتتمسّكي بتعاليم حميتك الغذائيّة، ولكنّك لا تقاومين إغراءاتها، في أحيان كثيرة!هذه هي حال

ديفيد كربندورف، الذي كان يُعاني من ضعف الإرادة أمام إغراء الحلويات، ويطلب من زوجته إخفاء الوجبات الحلوة والمالحة الخفيفة، حتى يتمكن من الاستمرار في اتباع نظامه الغذائي الصحي، لكنه لم يتمكّن من تجاهل رغبته بتناولها، إلى أن وجد الحل...

فقد ابتكر أوعية للمطبخ مستوحاة من خزنة البنك، مصنوعة عن البلاستيك الشفّاف، تقفل بواسطة غطاء، ولا تفتح سوى بعد المدة المحددة التي تضبط عليها، وكان يحفظ في داخلها الشوكولاتة والبسكويت، ويضبطها لمدة تتراوح ما بين دقيقة و10 أيّام.وبذا لن تُفتح أبداً قبل انتهاء الوقت المحدّد، إلا إذا تعمّد كسرها!

وإذ تنتشر السمنة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، سعى ديفيد عبر هذا الاختراع، إلى الحد أو التخفيف من هذه الظاهرة، فجاءت هذه الخزنة الحل الأكيد!

والجدير بالذكر ان وعاء المطبخ المبتكر عُرض على موقع www.kickstarter.com، حيث يمكن للجمهور التبرّع بالمال للمشاركة في تصنيع المشاريع، ونجح في الأمر في يوليو (تموز) الفائت.وهي تعرض حالياً للبيع، مقابل حوالي 29 دولار أمريكي للحاوية.