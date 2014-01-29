وصايا جُمانة بدّور لتصميم مطبخ عملي

إذا كان المنزل مملكتك، فالمطبخ هو قلب هذه المملكة؛ ففيه تقضين جزءاً كبيراً من وقتك كي تعدّي أشهى الأطباق لأفراد عائلتك وضيوفك. وكلّما كان مطبخك مريحاً وعمليّاً، نبض قلب مملكتك بما لذّ وطاب من المأكل والمشرب!

"سيدتي نت" يطّلع من مهندسة الديكور جُمانة بدّور على أبرز الأفكار المبتكرة لتصميم مطبخ مريح:

ـ يجب أن يتوافر عدد كبير من الخزائن لتوضيب الأغراض المستعملة في الطهو؛ وذلك منعاً لحدوث الفوضى التي تؤثّر سلباً في نفسيتك.

ـ يمكنك استعمال طاولة الطعام لأغراض عدة أخرى، كإعداد الأطباق من تقطيع الخضر والفاكهة، إلى خلط المكوّنات، في الوقت الذي تكونين فيه جالسة على كرسيّ مريح.

ـ من الضروريّ إعداد مساحة كافية، كي تتمكّني من تحضير الوجبات عليها، بحريّة.

ـ يستحبّ وجود راديو أو تلفاز في المطبخ، كي تستمتعي بالطهو على أنغام الموسيقى.

ـ يفضّل طلاء الجدران بالألوان الفاتحة كالأبيض والبيج، أو الدافئة كمندرجات لون الخشب.

ـ يحقّق استعمال الإنارة المخفيّة وراء الخزائن أهميّة وظيفية في المطبخ ذي المساحة المحدودة، مع تجنّب الإنارة البيضاء لكونها تُشيع شعوراً بالبرودة.

ـ يجب أن تُسلّط إنارة مباشرة فوق طاولة إعداد وتناول الطعام، تكون مختلفة عن تلك الموزّعة في أرجاء المطبخ.

ـ من الضروريّ أن توزّع الأدوات بشكل مدروس، بحيث تكون دائماً في متناول يدك، في أثناء الطهو. ويجب أن يحتلّ البراد مساحة قريية من طاولة إعداد الوجبات.

ـ لا داعي لتوزيع قطع السجاد في هذه المساحة، لكونها تعيق الحركة وتتسبّب في الانزلاق.

شاهدي أيضاً: