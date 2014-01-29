محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية توحيد التراخيص الطبية لممارسي المهنة في الدولة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ..على هامش زيارة سموه إلى " معرض و مؤتمر الصحة العربي " في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض..التوقيع على اتفاقية توحيد التراخيص الطبية لممارسي المهن الطبية في الدولة.

> وقد بارك سموه الاتفاقية واعتبرها خطوة جديدة على الطريق الصحيح من أجل توحيد الأنظمة و القوانين والإجراءات التي تنظم هذه المهنة الإنسانية النبيلة في دولتنا العزيزة.

وقع الاتفاقية كل من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة من جانب الوزارة..وسعادة الدكتورة مها بركات رئيسة هيئة الصحة في أبوظبي وسعادة عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي عن الهيئة.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "..رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية..ضمنها تحياته إلى سموه ودوام العزة والازدهار لدولة الإمارات.

كما تضمنت الرسالة عددا من الأمور المتصلة بتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين دولة الإمارات والجزائر على مختلف المستويات.

وقد تسلم سموه الرسالة خلال استقباله صباح اليوم في مقر " كلية زايد الثاني العسكرية" في مدينة العين..الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في الجزائر.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون العسكري بين البلدين خاصة لجهة تبادل الخبرة والتدريب في المجال الدفاعي.

حضر اللقاء..سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية و معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة حميد شبيرة سفير الجزائر لدى الدولة وعدد من كبار الضباط والوفد العسكري المرافق للضيف.