محافظ الإسكندرية يزور المركز الثقافي البريطاني

زار اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية المركز الثقافي البريطاني بمناسبة إعادة إفتتاحه بعد توقفه منذ عام 2002، لتقديم فرص أكثر للدارسين المصريين وخصوصاً السكندريين لما تمتاز به الإسكندرية من بيئة تعليمية جيدة.

وسيتم تقديم الكورسات في المدرسة البريطانية، لدمج الطلاب المصريين بالمنظومة التعليمية البريطانية.

واقترح محافظ الإسكندرية على مدير المركز تخصيص كورسات لذوي الإحتياجات الخاصة تتناسب مع قدراتهم حيث انهم عنصر مهم في المجتمع ولا يمكن تجاهلهم وتصميم كورسات للعاملين بالمحافظة لتحسين مهاراتهم والإرتقاء بمستوى ادائهم.