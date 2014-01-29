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وزير القوى العاملة: الحكومة تهتم بتوفير أجور العمال

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وزير القوى العاملة: الحكومة تهتم بتوفير أجور العمال وزير القوى العاملة: الحكومة تهتم بتوفير أجور العمال

أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أن تولى اهتماما بالغا بتوفير أجور العمالة ومساعدة المصانع والشركات المتعثرة بما يدفع عجلة الإنتاج.

وأضاف خلال لقائه، بممثلى عمال سجاد المحلة، أنه سيقوم بمخاطبة وزير التنمية المحلية للنظر فى اعتماد تشكيل مجلس إدارة الجمعية الخاصة بهم الجديد، موضحا أنه تبين من المناقشة أهمية توفير الاستقرار المادى للعمال، متمثلاً فى صرف رواتبهم المتوقفة منذ نوفمبر الماضى، حتى يمكن تنفيذ إجراءات تقديم الدعم الفنى والإدارى والتسويقى اللازمة للجمعية عبر برنامج التجمعات الحرفية بمركز تحديث الصناعة.

وأشار أبو عيطة، إلى أنه قام بالاتصال الفورى بالدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف لبحث إمكانية المساعدة فى تسويق المخزون السلعى للجمعية بما يوفر السيولة اللازمة لصرف الرواتب المتأخرة واستجابة وزير الأوقاف لهذا المطلب على أن يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية بصفة عاجلة، طبقاً للمعروض من المخزون، واحتياجات الوزارة والمساجد التابعة لها.

وقال إنه سيقوم بمخاطبة وزارة الصحة للعمل على تسهيل إجراءات استقبال المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بالتأمين الصحى، ووزارة التضامن الاجتماعى، لبحث إمكانية إسقاط فوائد مديونيات الجمعية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
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مصر 365

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