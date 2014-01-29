تعرّفوا إلى هوايات نجوم ونجمات بوليوود

هوايات كثيرة مارسها نجوم ونجمات الشاشة الهندية منذ الصغر قبل شهرتهم ونجوميتهم العالية، واستمروا في ممارستها خلال أوقات الفراغ والفرص بعيداً عن تعب العمل والإرهاق.

تعالوا نتعرف في موضوعنا هذا إلى بعض هوايات نجوم ونجمات بوليوود وأبرز ما يحبّونه من عادات.

تهوى النجمة kareena kapoor فن الطبخ كثيراً، وتحبّ أن تطبخ الأطباق المختلفة. لكن الهواية التي تشدّها أكثر وتحبّ ممارستها دائماً هي ركوب الخيل، منذ أن كانت في المدرسة.

أما Shahrukh Khan فهوايته المفضّلة ألعاب الفيديو، ولديه عدد كبير منها؛ فهو يحبّ الإلكترونيات كثيراً؛ كذلك يهوى البحث عن المواقع الإلكترونية والبرامج الموجودة في الكومبيوتر.

وتحبّ نجمة بوليوود Raveena Tandon المطالعة بشغفٍ كبيرٍ، حيث توجد لديها مكتبة منزلية كبيرة تضمّ مجموعة من الكتب التي تهوى قراءتها كلها من دون تحديد نوعٍ محددٍ، كذلك تحبّ القراءة للكاتبة اينا راند.

ويهوى Abhishek Bachan بعد التمثيل فنّ التصوير كثيراً؛ فلو لم يكن ممثلاً لكان مصوّراً بكلّ تأكيد. وهو يحبّ تصوير المناطق والأماكن التي يزورها إضافةً الى تصوير العائلة والأصدقاء المقربين.

كذلك يحبّ الممثل Akshay Kumar الرياضات الخارجية كقيادة الدراجة الهوائية في الصحراء، والإبحار، والتجديف في النهر، إضافةً إلى ممارسة الرياضة بشكلٍ عامٍ في النادي الرياضي الذي يقصده يومياً للتمّرن.

أما Hrithik Roshan فيهوى الإبحار، ويملك يختاً. لكن ضيق الوقت لديه يمنعه من ممارسة هوايته المفضّلة، حيث يقول إنه لو سنحت له الفرصة لذلك لكان ذهب وزوجته للإبحار بيخته الجديد.

ونختم مع Amitabh Bachan الذي يحبّ رياضة التنس التي تعتبر رياضته المفضّلة منذ زمنٍ بعيدٍ، ويحبّ المطالعة أيضاً خصوصاً قراءة القصائد التي كتبها أبوه منذ زمنٍ بعيدٍ.