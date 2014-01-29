بالصور: مهند يركب حصانه بمساعدة سلم

يواصل الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند تصوير مشاهد الفروسية لمسلسله الجديد "سيد كورت وشورى"، الذي ستعرضه قناة ستار التركية في شهر آذار\مارس المقبل.

التصوير يجري في روسيا رغم معاناة مهند من إصابة 4 ضلوع في صدره بكسور إثر سقوطه الأخير عن الحصان في اسطنبول، وتأدية دوبلير روسي بعض مشاهده خلال إقامته في المستشفى كي لا يتوقف التصوير، أما في روسيا فقد أصر مهند على تصوير باقي المشاهد بنفسه، لكنه عجز عن ركوب الحصان بمفرده جراء إصابته، فتمت الإستعانة بسلم صغير ثبته له أحد مساعديه في موقع التصوير، حرصاً من المخرج على صحته كي لا يؤدي إصراراه إلى تأخير شفائه ليتمكن من تأدية مشاهد قتالية صعبة في الأسابيع المقبلة.

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