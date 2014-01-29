فهد الحيان:أدعو الجميع للمشاركة في حملة"سيدتي""لا للسمنة"

يدعم نجم الكوميديا السعودية الفنان فهد الحيان حملة "سيدتي" ضد السمنة، معلناً مساندته الحرب على زيادة الوزن، والتي أخذ فيها شوطاً طويلاً منذ فترة طويلة رغم تخوفه بعض الشيء وقتها، نتيجة مروره بظروف عائلية ونفسية صعبة إثر وفاة شقيقته بعد إجرائها عملية جراحية لتقليص حجم المعدة، والتي تعرضت خلالها لخطأ طبي أدخلها في غيبوبة انتهت بالوفاة. "سيدتي" التقت الحيان في دردشة سريعة حول دعمه لحملة "سيدتي"، وبرنامجه الخاص في إنقاص وزنه

ما الذي دفعك للمشاركة في دعم حملة «سيدتي» ضد السمنة؟

أهمية الحملة ودورها في إعلان الحرب على زيادة الوزن هي التي دفعتني للمشاركة في «لا للسمنة»، وخاصة مع «سيدتي»، المجلة التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

وهل بالفعل تحوّل موضوع السمنة إلى أمر هام حالياً؟

بالتأكيد، فمشاكل السمنة وزيادة الوزن تلقي بظلالها السيئة على صحة الإنسان، وتراكم على كاهله المتاعب والأمراض، ومنها: السكري، والضغط، وغيرهما، كما أن هناك بعض التأثيرات الاجتماعية على حياة مرضى السمنة، فقد تؤدي إلى بعض الخلافات بين الزوج والزوجة كما نسمع عن بعض تلك القصص؛ بسبب مطالبة أحدهما للآخر بإنقاص وزنه.

السمنة أثّرت عليّ عائلياً

وكيف أثّرت زيادة الوزن على حياتك في السابق؟

أعتقد أنها لم تؤثر عليّ شخصياً بشكل كبير، سواء في حياتي الشخصية أو حياتي العملية في مجال الفن، ولكنها أثّرت عليّ عائلياً، ومررت بظروف صعبة إثر وفاة شقيقتي ـ رحمها الله ـ بعد إجراء عملية للتخسيس بقصّ المعدة، ولكنها للأسف، تعرّضت خلال العملية التي أجرتها منذ سنوات في مستشفى خاص كبير في العاصمة السعودية الرياض، وتحت إشراف طبيب شهير بالمملكة متخصص في مثل تلك النوعية من الجراحات، لخطأ طبي تمّ أثناء إجراء العملية، مما أدى إلى دخولها في غيبوبة استمرت لأيام قبل أن تتوفى.

أجريت عملية لتقليص حجم المعدة

ولكنك فقدت الكثير من وزنك. ما الطريقة التي اتبعتها في ذلك؟

منذ ما يقارب العشر سنوات، وخلال بداياتي الفنية، بدأت أسعى وراء إنقاص وزني، رغبة مني في أن أكون أكثر قدرة على أداء المشاهد والحركة بأريحية وحيوية والتنويع الدرامي في الشخصيات التي ألعبها، حتى لا يحصرني الشكل في أدوار محددة، واتبعت وقتها برنامجاً رياضياً وغذائياً متكاملاً للتخسيس، حيث كنت أتابع التدريبات الرياضية بشكل منتظم في أحد النوادي الرياضية تحت إشراف مدرب، وتضمنت: الجري، والتدريبات السويدية الخفيفة، كما خضعت لبرنامج غذائي متنوع وصارم امتنعت خلاله عن تناول الأكل بين الوجبات، وأفقدني الكثير من الوزن، وأجريت في وقت لاحق عملية جراحية لتقليص حجم المعدة، أسهمت في انخفاض وزني بشكل كبير.

ألا تعتقد بأن شكلك الجسماني أسهم في قبول المشاهدين لك في بداية دخولك التمثيل؟

الموهبة هي الأساس في قبول الجمهور للفنان من عدمه بعيداً عن شكله ووزنه، ولا تخضع للشكل، والكاريزما هي الأساس في نجاح الفنان وخاصة الممثل، والدليل على ذلك أن هناك فنانين كثيرين نالوا شهرة كبيرة وقبولاً لدى المشاهدين من خلال شكلهم الجسماني، ومنهم: علاء ولي الدين، وماجد الكدواني، وطلعت زكريا، وغيرهم، حيث يأخذ الشكل حوالي20 % من مساحة قبول الفنان لدى المشاهدين، ولكن بالأساس جميع من ذكرتهم من الفنانين نجوم ومبدعون في التمثيل.

ولكن كلامك لا ينفي أن الشكل أسهم في نجاحك؟

أنا أقول أن أي شخص يستطيع أن يصنع تلبيسة (إضافة) لجسمه تزيد من حجمه أمام الكاميرا، لكن السؤال الآن: هل سينجح؟ في حين هناك أشخاص نحاف، ولهم حضور طاغٍ كالزعيم عادل إمام، فعين المشاهد عين حساسة، وحتى إن كان الشكل له تأثير في مدى قبول الفنان من عدمه، إلا أن حضور الفنان يمثّل عاملاً أساسياً في انتشار الفنان وصقله في حقل الفن.

هل وضعك شكلك الجسماني في قالب معين وتحاول أن تخرج من هذا القالب؟

على العكس تماماً، ففي كل فترة وكل شخصية أحرص دائماً أن تكون أعمالي مختلفة عن الأعمال السابقة، بحيث يضيف ذلك إلى أعمالي رصيداً من التنوع والاختلاف.

كلمة أخيرة توجههــا لجمهـــور «سيدتي» تدعوهم من خلالها للمشاركة في حملة «لا للسمنة».

أدعو الجميع للمشاركة في حملة «لا للسمنة»، فلعل تلك الحملة الطيبة من «سيدتي» تسهم في إنقاص وزن الكثير من الشباب والفتيات الذين يعانون من زيادة الوزن، وتأثيراتها السلبية على الإنسان من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية وحتى العملية .

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