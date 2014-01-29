بالأسماء.. القبض على 6 عناصر من الإخوان فى أسوان بتهمة التحريض على التظاهر

قامت قوات الأمن الوطنى بأسوان بالقاء القبض على 6 من أعضاء جماعة الاخوان بمدينتى أدفو و كوم أمبو بتهمة التحريض على التظاهرات و المشاركة فيها مع إثارة الشغب والفوضى .

وتم ضبط على كلاً من محمد أحمد مرسى ركابى 28سنة سائق و مقيم فارس كوم أمبو ، و مرسى أحمد مرسى ركابى 29 سنة مدرس و مقيم قرية فارس كوم أمبو،و

> حسين عبدالجواد محمود موسى 30 سنة إمام مسجد مقيم قرية فارس كوم أمبو .

كما تم ضبط على ثلاث أخرين من مركز أدفو ،وهم محمد يوسف محمد إبراهيم 36 سنة مقيم قرية المهاجرين قبلى أدفو ، وفنى بشركة مصر أدفو للب الورق ،والهيثم أسامة بن زيد حسين 26 سنة صاحب أستديو تصوير مقيم أدفو ،و الحسين أحمد جلال 30 سنة صاحب محل صيانة كمبيوتر،ومقيم مدينة أدفو .

تم تحرير محاضر بالضبط وجارى عرضهم على النيابة .