ثلاث استقالات جديدة من حزب العدالة والتنمية بمدينة آرضروم

تقدم مساعد رئيس حزب العدالة والتنمية بتركيا نهاد آصلان وعضوين من الهيئة الإدارية باستقالاتهم من الحزب الحاكم احتجاجا على الكلمة التي ألقاها وزير الداخلية آفكان أعلا بمدينة آرضرورم، مسقط رأس الداعية الإسلامي فتح الله جولن، والتي انتقده فيها بأسلوب شديد اللهجة.

وذكر آصلان في تصريحات خاصة لصحيفة “ميلليت ” نشرت اليوم الأربعاء أن أعداد الاستقالات من الحزب الحاكم ستزداد خلال الأيام القادمة إذا استمرت انتقادات مسؤولي حكومة الحزب بهذا الأسلوب الذي لا يليق بمناصب مسؤولين بالدولة تجاه رجل دين كبير يقدم خدمات جليلة باسم الجمهورية التركية في جميع أنحاء العالم.

وكان رئيس تحرير جريدة “زمان” التركية أكرم دومانلي قد انتقد مؤخرا لجوء رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لاستخدام كلمات تحث على الكراهية، مشددا على أن الدولة لا تدار بتحقير الناس أبدا.

وأضاف دومانلي أن رئيس الوزراء أردوغان دأب منذ الكشف عن فضيحة الفساد في السابع عشر من ديسمبر الماضي على وصف حركة الخدمة وزعيمها العلامة الأستاذ محمد فتح الله جولن بكلمات مشينة مثل العصابة والجحور والمنظمة والحشاشين والعميل والعالم الأجوف وغيرها من الكلمات التي من شأنها الحض على الكراهية، لافتا إلى أن الشخص الذي يحمل لقب رئيس وزراء لا يليق به استخدام تلك الكلمات كما أن الدولة لا تدار بتحقير شأن الناس واستصغارهم.

أ ش أ