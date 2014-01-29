بثينة كامل: «السيسي» أصبح اليوم رمزًا للحرب على الإرهاب

اعتبرت الإعلامية المصرية ومرشحة الرئاسة السابقة، بثينة كامل، أن رفع صور المشير عبد الفتاح السيسى فى احتفالية ذكرى 25 يناير أمر طبيعى لأن السيسى أصبح اليوم رمزا للحرب على الإرهاب الذى يضرب مصر مضيفة أنه لا يمكن تقييم مكتسبات الثورة الآن لأن مشوارها صعب وطويل ويحتاج للكثير من العمل مستقبلا.

وأشارت فى حوار أجرته معها صحيفة “الفجر” الجزائرية نشرته فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، ـ إلى أن مصر مرت بفترة طويلة غاب فيها الرجل القائد والقدوة ثم جاء الفريق أول السيسي على رأس المؤسسة العسكرية التي وقفت مع الشعب فى ثورة يناير التي أسقطت كل تلك الصفقات والمؤامرات على ثورة يناير، وجاءت لتستكمل المسار.

وقالت بثينة كامل ” إن الشعب المصرى بدأ يعى ظلامية الإخوان وظلمهم مما جعله يكرر تجربة 25 يناير 2011 ويقوم بثورة ضد حكمهم الذى كان يريد أن يعيد مصر إلى القرون الوسطى”.

وأكدت بثينة كامل أن الشعب المصرى أثبت أن لديه وعيا كبيرا وأنتج دستورا يحمى الحريات والمعتقدات والحقوق ويهتم بكل فئات المجتمع ، وقالت ” إننا ننتظر أن نحقق انتخابات رئاسية وبرلمانية في مستوى تطلعات الشعب المصري وهذه إنجازات مهمة لا يمكن أن ننكرها ، كما أن علينا ألا ننسى أن مرسى كان يقود مصر للسيناريو العراقى، بتدميره لكل مؤسسات الدولة وأن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من ذلك كله”.

أ ش أ