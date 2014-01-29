صورة - أبو تريكة في بروسيا دورتموند

حرص محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل على زيارة ملعب بروسيا دورتموند الألماني، حيث يتواجد الساحر لدراسة علوم الإدارة والتسويق الرياضي.

ونشر أبو تريكة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي Twitter صورة له داخل ملعب سيجنال أدونا بارك، الذي يشتهر بلونه الأصفر المميز لوصيف دوري أبطال أوروبا.

وكتب أبو تريكة " زيارة لاستاد دورتموند ويارب نرى استاد الأهلى مثل هذا أو أحسن إن شاء الله."

وكان أفضل لاعب في الكرة المصرية خلال العقد الأخير، قد اعتزل نهائيا عقب الفوز مع فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا لعام 2013.

واتجه الماجيكو لدارسة التسويق والإدارة في ألمانيا، تمهيدا للعودة إلى النادي الأهلي والعمل داخل القلعة الحمراء.