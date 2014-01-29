ضبط 111 ألف لتر بنزين وسولار و195 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعهم بالسوق السوداء

واصل ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الرقابة على الأسواق، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع التموينية والبترولية المدعمة ومكافحة كافة صور الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط قضيتى اتجار فى المواد البترولية بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 111 ألفا و8 لترات بنزين وسولار، و13 قضية اتجار فى إسطوانات البوتاجاز بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 195 إسطوانة، و7 قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات وزنت طن، و71 قضية مخالفات مخابز و11 قضية غش غذائى وغير غذائى.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة بمضبوطات وزنت 5ر8 طن زيت وسكر تموينى مدعم، و11 قضية فى مجال مخالفات اللحوم والطيور، و108 قضايا فى مجال مخالفات المحال العامة، و10 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، و3 قضايا فى مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية بمضبوطات بلغت 5ر6 طن أعلاف وأسمدة .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.