الأمن العام يضبط 304 قطعة سلاح و9 بؤر إجرامية و6 تشكيلات عصابية فى 24 ساعة

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملاته الموسعة لضبط الخارجين عن القانون فى الشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 10 بنادق آلية، وبندقية مششخنة، و13 بندقية غير مششخنة، و10 طبنجات، و42 فرد محلى الصنع، و224 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و3قطع أسلحة نارية من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية شملت بندقية آلية، وطبنجة، وفرد محلى الصنع، بالإضافة الى ضبط 224 قطعة سلاح أبيض وسجين هارب من السجون العمومية والمركزية خلال ثورة 25 يناير.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 بؤر إجرامية بمديريات أمن القليوبية، والدقهلية، والفيوم، وأسيوط، وشمال سيناء، و167 متهما فى قضايا مخدرات بحوزتهم 565 كجم من مخدر البانجو، و5ر7 كجم من مخدر الحشيش، و539 جم من مخدر الهيروين، و140 جم من مخدر الأفيون، و10 الاف و132 قرصا مخدرا، و6 تشكيلات عصابية ضمت 18 متهما ارتكبوا 20 حادث سرقة متنوع، ومتهمين اثنين لقيامهما بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، بالإضافة الى ضبط 79 دراجة بخارية مخالفة و12 سيارة مبلغ بسرقتها …وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

أ ش أ