بالصور.. فوز ثلاث مشروعات للطلاب بمشروع “إنتل” للهندسة والتكنولوجيا ببني سويف

أعلن محمد زايد مدير إدارة التطوير التكنولوجي بمديرية التربية ولتعليم بني سويف عن فوز ثلاث مشروعات للطلاب المشاركين فى المؤتمر الثاني للهندسة والعلوم “إنتل” برعاية مصر الخير مع وزارة التربية والتعليم والذي أقيم بمحافظة المنيا والذي شاركت فيه المديرية بعدد 11 مشروع يشارك فيه 23 طالب من جميع المراحل التعليمية .

فاز بالمركز الأول مشروع البكتريا الحيوية والوقود الحيوي للطالب مدرسة الثانوية العسكرية وأحمد ناصر مدرسة ايها إسماعيل الثانوية ويهدف المشروع الى استخدام المخلفات الحيوية فى إنتاج بعض الأسمدة والتخلص من الملوثات ، وفاز بالمركز الثاني أحمد عاطف عبد العظيم بهيج مدرسة اهناسيا التجريبية باختراع المولد الكهربائي الذاتي ويعمل بالطاقة المغناطيسية ، كما فاز مشروع الظلام والذي ينتج الطاقة من خلال استغلال طاقة الظلام وقام باختراعها الطالب و تسنيم سيد مدرسة السيدة خديجة ومحمد على مدرسة النيل الثانوية ، و هذه المشروعات تمت من خلال إشراف مركز التطوير التتكنولوجي.

وأضاف محمد زايد ان هذه المشروعات سوف تمثل الجمهورية فى اللقاء الذي سوف يعقد فى 24 فبراير القادم فى القاهرة ، وأكد زايد ان هناك عدد من المشروعات التي نالت إعجاب اللجنة ولم يتم تصعيدها ويجرى الآن عمل برتوكول مع الجامعة لرعاية هذه المواهب.