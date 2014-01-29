شرطة نيجيريا تتصدي بالقوة لمسيرة مناهضة للفساد بأبوجا

تصدت الشرطة النيجيرية بقوة لمسيرة مناهضة للفساد بالعاصمة أبوجا مساء أمس. وقال دينو ميلايي، المدير التنفيذي لشبكة مناهضة الفساد وهي منظمة غير حكومية – في تصريح صحفي اليوم – ان المسيرة كان بها اطفال ونساء بعضهم حوامل ولم ترحمهن قوات الأمن التي استعملت القوة لتفريق المسيرة التي وصفها بالسلمية.

واتهم ميلايي قوات الأمن بملاحقة المصورين وتحطيم كاميراتهم، مشيرا الي ان الهدف من المسيرة هو المطالبة بعزل المسئولين المتورطين في الفساد بينهم قادة في الشرطة.

وينتشر الفساد في نيجيريا بشكل كبير وخاصة في قطاع البترول، فقد عرضت قناة تلفزيونية نيجيرية خاصة مؤخرا تسجيلا صوتيا لفاروق لاوان وهو برلماني مسئول عن قطاع البترول في البرلمان وهو يطلب رشوة من رئيس شركة “زينوم” للبترول فيميا تيدولا، بملايين الدولارات ، الأمر الذي أدي الي حدوث ضجة في مجلس النواب الذي قرر تعليق عضويته.

واعترف الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان مؤخرا بانتشار الفساد في العديد من المؤسسات المختلفة في بلاده ، ولكنه قال انه حجم الفساد في نيجيريا مبالغ فيه ، حيث أشار جوناثان الي ان إداراته تعمل علي محاربة الفساد في اطار برنامجها الإصلاحي الذي يهدف الي تحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين وأن هناك انخفاضا ملحوظا وتدريجيا في معدل الفساد.

أ ش أ