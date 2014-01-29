حضّري البرياني باللحم الضاني

المقادير:

-كيلوغرام من الأرز البسمتي الأبيض

-باقة عطرية مؤلّفة من خمس أوراق غار و8 حبّات هال و3 عيدان من القرفة وحبتين من الحامض المجفّف

-30 غراماً من الكمون الحب

-5 ليترات من المياه

-20 غراماً من الملح

-7 غرامات من البهار الأبيض

-1000 غرام من اللحم الضاني

-100 غرام من الزيت النباتي

-50 غراماً من البصل المفروم ناعماً

-نصف باقة من الكزبرة

-50 غراماً من معجون الكاري الهندي

-20 غراماً من الكمون الناعم

-150 غراماً من البندورة المطحونة

-3 غرامات من الزعفران

-5 غرامات من العقدة الصفراء

-10 غرامات من الملح

-ليتران من المياه

مقادير صلصة البرياني:

-50 غراماً من الزبدة

-150 غراماً من البصل المفروم ناعماً

-100 غرام من الثوم الناعم

-كيلوغرام من اللبن

-باقتان من الكزبرة المفرومة

-غرامان من الزعفران

-25 غراماً من رب البندورة

-100 غرام من البندورة المطحونة

-30 غراماً من الكمون الناعم

-10 غرامات من العقدة الصفراء

-مكعّبان من مرق الدجاج

-غرامان من الزعفران

-10 غرامات من بودرة الكاري

طريقة التحضير:

1- في قدر، تضاف المياه مع الباقة العطرية، وتوضع على النار، حتى الغليان.

2- ثم، يضاف الأرز بعد غسله، مع التحريك من وقت إلى آخر، وذلك لمدّة 8 دقائق. ويوضع على حدة.

3 -يقلى اللحم مع البصل والثوم والكزبرة، ثم يضاف معجون الكاري والبندورة المطحونة والمياه، ويبقى على نار هادئة حتى النضوج.

4 -يقلى البصل بالزبدة، ثم يضاف الثوم والكزبرة والزعفران ومعجون الكاري ورب البندورة والبندورة المطحونة، ثم اللبن والكمون وبودرة الكاري ومرق الدجاج. ويحرّك هذا المزيج جيداً، حتى يصبح صلصةً متماسكة. تسكب وتقدّم ساخنة إلى جانب الأرز.



(هذه المقادير تكفي أربعة أشخاص).

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