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بالفيديو..احصلي على تسريحة الغرة الدائرية

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بالفيديو..احصلي على تسريحة الغرة الدائرية بالفيديو..احصلي على تسريحة الغرة الدائرية

جمال وسحر المرأة يكمن في طلتها؛ ومن أسس الطلّة الجذابة الشعر المميّز واللافت...لذلك يقدّم لك "سيدتي نت" خطوات بسيطة تمكّن السيّدة من أن تحصل على تسريحة شعر مختلفة، وعلى الموضة.

هذه التسريحة تسمى تسريحة الغرة الدائرية، وهي تعتبر تسريحة عصرية وشبابية أيضاً، وتناسب كلّ سيّدة، كما أنها تلائم مختلف المناسبات النهارية والليليّة.

تابعي كيفيّة تطبيق هذه التسريحة مع مصفف الشعر جوزيف هبر، الذي سيقدم لك الخطوات المناسبة، لكي تحصلي عليها في المنزل.

نأمل أن تنال التسريحة إعجابك، ولا تنسي أن تتابعينا دوماً مع تسريحات عصريّة و شبابيّة تُناسب كلّ امرأة تسعى لتكون على الموضة.

 

تابعي هنا:

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سيدتي

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