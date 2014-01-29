خلطة مضمونة لصدر مشدود وممتلئ

مهما كان شكل الثديين أو حجمهما، فهما رمز الأنوثة والأمومة معاً. وبالرغم من أنَّ وجودهما قد يصبح أمراً عادياً جداً لدى المرأة ومورداً للتّجاهل والتناسي، فإنّ الاهتمام بهما يبقى ضرورياً، نظراً إلى ما يحتاجانه من عناية ورفق.

فالصدر يخضع، بحسب مراحل الحياة، لتجارب قاسية، فينتفخ خلال الحمل، ويذوب مع الحميات المنحفة، وقد يترهّل بمرور السنوات، وقد يتجعَّد بتأثير من أشعة الشمس... لهذه الأسباب كلها ينبغي للمرأة أن تعتني بصدرها لبعض الدقائق يومياً.

وإن كانت المرأة تهتمّ بشكل كبير للحصول على قوام مشدود وجسم فاتن يتمتع بكلّ مقاييس الرشاقة والجمال، من أجل التألق بإطلالة مبهرة كإطلالات النجمات، فإنّها حاجتها تشتدّ إلى ما هو أساسيّ في جمال القوام والجسم، ألا وهو الصدر المشدود والممتلئ.

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وللحصول على ذلك الصدر المميّز، يمكنك سيدتي تطبيق هذه الوصفة الطبيعيَّة والآمنة:

المقادير:

ـ ملعقتان من اللبان الشحري "المر" وهو نوع من البخور تجدينه في محل العطارة.

ـ 1/2 كوب من ماء الورد.

ـ 5 ملاعق من العسل.

الطريقة:

خذي قليلاً من الماء المغليّ، أو ما يقرب من نصف كأس، ثمّ أضيفي ملعقتين من اللبان. اتركيه منقوعاً لمدَّة نصف ساعة، قبل إضافة ماء الورد والعسل. بعد ذلك، امزجي المكونات جيّداً، وضعي المزيج في زجاجة رشّاشة. استخدمي المستحضر مرَّة واحدة، يوماً بعد يوم. واغسلي مكان الرشّ بالماء فقط.

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