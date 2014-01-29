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محامى مرسى: المحكمة رفضت تسليمى صورة ملف الاتحادية لعدم دفعى رسوما

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محامى مرسى: المحكمة رفضت تسليمى صورة ملف الاتحادية لعدم دفعى رسوما محامى مرسى: المحكمة رفضت تسليمى صورة ملف الاتحادية لعدم دفعى رسوما

قال السيد حامد المحامى المنتدب للدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى فى قضية أحداث الاتحادية، إن محكمة استئناف القاهرة رفضت تسليمه نسخة من ملف القضية، وذلك لعدم استطاعته سداد الرسوم المطلوبة.

وأضاف حامد لـ"اليوم السابع"، أنه طلب من المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، الحصول على نسخة من ملف القضية، ولكنه أبلغه بضرورة دفع رسوم وقيمتها 7 آلاف جينه.

وأوضح، أنه أبلغه بعدم استطاعته دفع هذا المبلغ، لأنه يريد تصريحا من رئيس المحكمة المستشار نبيل صليب للحصول على صورة مجانية من ملف القضية، مشيرا إلى أن إدريس وعده بتسليمه صورة فى حال حصوله على التصريح .

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