اليوم.. المجلس القومى للمرأة ينظم ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة

ينظم المجلس القومى للمرأة، اليوم، ورشة عمل لمناقشة التناول الإعلامى لقضية مناهضة العنف ضد المرأة، ولإلقاء الضوء على خطورة مشكلة العنف ضد المرأة وأسبابها والعمل على حلها.

> وتفتتح الورشة السفيرة منى عمر، الأمين العام للمجلس، فى إطار المبادرة التى ينفذها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمساواه بين الجنسين وتمكين المرأة UN WOMEN" " تحت عنوان "اكسرى حاجز الهوان.. من حقك تعيشى فى أمان".

> فيما يحاضر فى ورشة العمل جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين، للحديث حول التناول الإعلامى لقضية مكافحة العنف ضد المرأة، والدكتورة هبة العيسوى، أستاذة الطب النفسى للحديث عن الأضرار النفسية المترتبة على ممارسات العنف ضد المرأة، والدكتورة بثينة الديب، الخبيرة بالمركز الديموغرافى ومعهد التخطيط القومى لعرض دراسة حول "أساليب القضاء على التحرش الجنسى بالإناث فى مصر".

ويذكر أن المبادرة تهدف إلى كسر حاجز الصمت الإعلامى حول كافة أشكال العنف ضد المرأة والتنسيق مع وسائل الإعلام لإلقاء مزيد من الضوء على خطورة المشكلة وأسبابها والعمل على حلها، كما تهدف المبادرة إلى توفير مناخ ثقافى اجتماعى عام مضاد لجميع ممارسات العنف ضد المرأة من خلال إعلام إيجابى ذى توجه اجتماعى، وخطاب دينى (إسلامى – مسيحى) واضح وحاسم فى رفض كافة أشكال العنف ضد المرأة.