أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. المجلس القومى للمرأة ينظم ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة

Google+ Print
اليوم.. المجلس القومى للمرأة ينظم ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم.. المجلس القومى للمرأة ينظم ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة

ينظم المجلس القومى للمرأة، اليوم، ورشة عمل لمناقشة التناول الإعلامى لقضية مناهضة العنف ضد المرأة، ولإلقاء الضوء على خطورة مشكلة العنف ضد المرأة وأسبابها والعمل على حلها.
> وتفتتح الورشة السفيرة منى عمر، الأمين العام للمجلس، فى إطار المبادرة التى ينفذها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمساواه بين الجنسين وتمكين المرأة UN WOMEN" " تحت عنوان "اكسرى حاجز الهوان.. من حقك تعيشى فى أمان".
> فيما يحاضر فى ورشة العمل جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين، للحديث حول التناول الإعلامى لقضية مكافحة العنف ضد المرأة، والدكتورة هبة العيسوى، أستاذة الطب النفسى للحديث عن الأضرار النفسية المترتبة على ممارسات العنف ضد المرأة، والدكتورة بثينة الديب، الخبيرة بالمركز الديموغرافى ومعهد التخطيط القومى لعرض دراسة حول "أساليب القضاء على التحرش الجنسى بالإناث فى ".

ويذكر أن المبادرة تهدف إلى كسر حاجز الصمت الإعلامى حول كافة أشكال العنف ضد المرأة والتنسيق مع وسائل الإعلام لإلقاء مزيد من الضوء على خطورة المشكلة وأسبابها والعمل على حلها، كما تهدف المبادرة إلى توفير مناخ ثقافى اجتماعى عام مضاد لجميع ممارسات العنف ضد المرأة من خلال إعلام إيجابى ذى توجه اجتماعى، وخطاب دينى (إسلامى – مسيحى) واضح وحاسم فى رفض كافة أشكال العنف ضد المرأة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط