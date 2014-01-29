سفيرة مصر فى جواتيمالا تشارك بمراسم تنصيب رئيس هندوراس الجديد

شاركت دينا الصيحى، سفيرة مصر والمعتمدة لدى حكومة هندوراس، فى مراسم تنصيب رئيس هندوراس الجديد "جوان أورلاندو هرنانديز" ومراسم حلف اليمين للحكومة الجديدة التى يرأسها الرئيس الجديد، وشارك فى مراسم التنصيب ممثلو أكثر من ثمانين دولة ومنظمة دولية، فى مقدمتهم ولى عهد إسبانيا ورؤساء كل من كولومبيا وبنما وكوستاريكا والدومينيكان وتايوان وكوسوفو، ونائب رئيس كل من فنزويلا ونيكاراجوا وبليز، بالإضافة إلى وزراء خارجية عدد من الدول منها جواتيمالا والسلفادور.

وقد أعرب نائب وزيرة الخارجية الهندوراسية عن امتنان بلاده لقيام مصر بإيفاد ممثل لها للمشاركة فى مراسم التنصيب، مما يعبر عن دعم مصر للحكومة الهندوراسية الجديدة.