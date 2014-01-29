وزير الإسكان: لدينا استراتيجية واضحة للتنمية العمرانية حتى 2052

أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لم يعد أمامنا سوى الامتداد فى ربوع مصر، ولدينا استراتيجية واضحة للتنمية العمرانية حتى عام 2052، وضعها خيرة علماء وخبراء مصر، بمشاركة وزير الإسكان الأسبق الدكتور فتحى البرادعى، ونحن مستمرون فى طرح الاستراتيجية للمناقشة المجتمعية.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها محلب فى ندوة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث طلب المهندس إبراهيم محلب من الحاضرين الوقوف دقيقة حدادا على شهيدى الشرطة الذين قتلوا أمس، على يد الإرهاب.

وأضاف الوزير أنه منذ بداية القرن العشرين، وحتى الآن زاد عدد سكان مصر حوالى 9 ملايين نسمه، حتى بلغ ما يزيد على 85 مليونا حاليا، ومازلنا نعيش على نفس المساحة، 5,7% من مساحة مصر، فعندما يتضاعف عدد السكان عدة مرات على نفس المساحة، فمعنى ذلك أن الحيز العمرانى تشبع، ولهذا بدأ التعدى على الأراضى الزراعية، وهذا ما يجعلنى أؤكد أنه ليس أمامنا سوى الامتداد فى ربوع مصر، واستراتيجية التنمية العمرانية، تهدف إلى مضاعفة مساحة المناطق المعمورة خلال الـ40 عاما القادمة لتصل إلى 11 أو 14% من مساحة مصر.

وأشار الوزير إلى أن الإنسان المصرى يعانى، ويواجه تحديات منها: سكان القبور، وسكان العشوائيات، والصرف الصحى الذى يملأ الشوارع، كل هذا يوضح حجم التحديات التى أمامنا.

وقال المهندس إبراهيم محلب، إنه لا يمكن أن نواجه هذه التحديات سوى بالعمل، واكتشاف مصر من جديد، لكن الصوت العالى، وعدم التوازن بين الحقوق والواجبات لن يؤدى إلى أفضل مما نحن فيه.

وشدد وزير الإسكان على أن مقومات النجاح فى مصر كثيرة، منها الموقع الجغرافى، وعبقرية المكان، التى نتحدث عنها جميعا، والمسطحات المائية الشاسعة من البحار والبحيرات، ودرجة سطوع الشمس، إضافة إلى الكنوز التى أعطاها الله لنا فى باطن الأرض، ولم نستغلها.