انتظام امتحانات التعليم المفتوح وتشديدات أمنية على بوابات جامعة القاهرة

يشهد حرم جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، حالة من الهدوء، وانتظام أعمال امتحانات التعليم المفتوح لدور يناير 2014، التى تعقد بالقاهرة وفروع مركز التعليم المفتوح بالمحافظات والدول العربية خلال جميع كليات التعليم المفتوح، وهى: "التجارة، والزراعة، والآداب، ودار العلوم، والإعلام، والحقوق، ورياض الأطفال"، ويؤدى الامتحانات نحو 80 ألف طالب بالقاهرة والأقاليم.

وتجرى الامتحانات لطلاب القاهرة بقاعات الامتحانات، وتعقد لطلاب الأقاليم فى مقار جامعات الشراكة بالمحافظات، ويؤدى الدارسون فى الدول العربية امتحاناتهم فى نفس الأيام، وتم إعلان الجداول وتوقيتاتها وأماكنها على موقع مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح عبر شبكة الإنترنت.

ومن جانبه، شدد الأمن الإدارى على البوابات الرئيسية للجامعة، والفرعية أيضا، حيث أجرى التفتيش لكل الطلاب الذين يدخلون الحرم الجامعى مستعينا بموظفات لتفتيش الطالبات، كما شدد على ضرورة إظهار تحقيق الشخصية الخاصة بالطالب.