«الإيجاد»: اختيار 24 مراقبًا لوقف إطلاق النار بجنوب السودان

اختارت سكرتارية “الإيجاد” 24 مراقبا لاتفاق وقف العدائيات الموقع بين حكومة جنوب السودان والمتمردين بواقع 4 مراقبين لدول منظومة الإيجاد التي تضم كل من كينيا وأوغندا وأثيوبيا واريتريا وجيبوتي وتنزانيا.

ووصف الجيش الشعبي لحكومة جوبا، اتفاق وقف إطلاق النار بـ”الهش” متهما قوات موالية لرياك مشار بخرق الهدنة.

وأبدى الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي عضو فريق وساطة الإيجاد- في تصريح لصحيفة “التغيير” الصادرة بالخرطوم اليوم الأربعاء-تفاؤله بتنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض، وقال” إن الخروقات التي حدثت مؤخرا ستنتهي حال وصول المراقبين لدولة الجنوب قبيل نهاية القمة الأفريقية في أديس أبابا، متوقعا وصول المراقبين إلى أديس أبابا فى وقت لاحق اليوم.

من جانبه، قال العقيد فيليب أغوير، المتحدث الرسمي باسم الجيش الشعبي بدولة جنوب السودان، إن اتفاق وقف العدائيات الموقع مع المتمردين هش لافتقاره الى آلية الرقابة على الأرض، وزعم بأن قوات موالية لرياك مشار نفذت هجمات أول أمس على شمال بور ومقاطعة باليد بولاية أعالي النيل.

وأوضح أغوير، إن ميليشيا الجيش الأبيض التابعة لمشار انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار، كما اعتدت على المدنيين العزل في عدد من المناطق، ودعا منظمة “الإيجاد” الى ضمان تنفيذ الاتفاق الموقع بين الأطراف لتهيئة الأجواء أمام جهود التسوية السياسية.

أ ش أ