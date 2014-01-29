انتشال جثة معاق ذهنيا باحدي الترع بسوهاج‎

تمكن اهالي نجوع الريانية بمركز ساقلته بسوهاج من انتشال جثة شخص معاق ذهنيا لقي مصرعه غرقا باحدي الترع بذات الناحية.

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة ساقلته بقيام قمحي . ت سن 50 مقيم نجوع الريانية بتمكنه هو والأهالي من انتشال جثة نجله عوض . ق 30 معاق ذهنيا بترعة بذات الناحية.

وأضاف أنه محرر بغيابه محضر رقم 133 اداري مركز ساقلته لسنة 2014 وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

وأيدت تحريات البحث الجنائي ذلك، واتخذت الاجراءات كف البحث عن المذكور بأوصافه وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة للتصرف.