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راشد بن حميد: القلوب تلهج بالدعاء لسلامة رئيس الدولة

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راشد بن حميد: القلوب تلهج بالدعاء لسلامة رئيس الدولة راشد بن حميد: القلوب تلهج بالدعاء لسلامة رئيس الدولة

أعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن حزنه الشديد وألمه لما أصاب قائد الوطن وحامي الديار من وعكة صحية فجائية، متوجها لله بالدعاء عز وجل أن يطيل في عمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويشفيه مما أصابه وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تصريح صحافي بأن قلبه يلهج بالدعاء لله ليحقق أماني الشعب جميعا بحفظ الوالد صاحب البصمات الخيرة في قلوبهم وأن يمن عليه بالشفاء العاجل ويعيد له عافيته لخدمة أهله ووطنه.

ولفت بأن وقع الخبر عليه كان عظيما لما يمثله سموه لأبناء الإمارات من نموذج يحتذى به ولحرصه على أبناء الوطن ولدوره الكبير في استمرار مسيرة الاتحاد وبناء الوطن ورفعته داعيا الله له بطول العمر والشفاء التام من محنته.

وأكد رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يمثل القدوة الحسنة لأبناء الوطن وهو راعي المسيرة الذي نفتخر به ونحبه والدا وسيدا وقائدا لنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنه أي مكروه ويحفظه لما يحب ويرضاه، وعافاك الله سيدي وأجر وعافية بإذن الله.

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