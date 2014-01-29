راشد الشريقي يؤكد أهمية تعاون البرلمانات مع الحكومات الإقليمية

أكد راشد الشريقي عضو المجلس ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي أهمية التعاون البرلماني سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي، مضيفا إن البرلمانات لا يمكن أن تعمل بمعزل عن التعاون مع الحكومات أو المنظمات الحكومية الإقليمية أو الدولية، وأحد أسباب عدم فعالية التعاون البرلماني سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي هو انفصالها عن العلاقات التنظيمية مع الحكومات.

وقال :إن الاتحاد البرلماني الدولي يجب أن يتولى التحضير والإعداد لمثل هذا المشروع الدولي الهام، والذي نؤكد أنه سيمثل نقلة نوعية في التعاون البرلماني على الصعيد الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أمس في جنيف، في الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لرؤساء البرلمانات الذي يعقده الاتحاد البرلماني الدولي عام 2015.

وضم وفد المجلس المشارك في الاجتماع عبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.

واستعرض الشريقي خلال مناقشة موضوع تعميم المساواة بين الجنسين جهود دولة الإمارات في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال الدستور، الذي أكد أن المرأة تتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الرجل، فالمساواة الاجتماعية هي ركيزة من ركائز المجتمع الإماراتي، وكذلك الحق في التعليم، وفي توفير فرص العمل للجنسين.

وأكد أن المرأة في الإمارات تلعب دورا هاما في كافة المجالات ويتجلى ذلك في وصولها إلى العديد من المناصب القيادية، حيث تشغل المرأة الإماراتية أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، ويوجد سبع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في فصله الحالي من بين أعضائه الأربعين بنسبه 17.5 % والتي تعد من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية.

واشار الى أن المرأة التحقت في جميع مجالات العمل وسلك القضاء والنيابة العامة والتعلم كقاضية ووكيلة نيابة وفي السلك الدبلوماسي والقنصلي.