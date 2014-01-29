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الجيش الليبي يسيطر على قاعدة “تمنهنت” الجوية جنوب ليبيا ويأسر 18 مسلحًا

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الجيش الليبي يسيطر على قاعدة “تمنهنت” الجوية جنوب ليبيا ويأسر 18 مسلحًا الجيش الليبي يسيطر على قاعدة “تمنهنت” الجوية جنوب ليبيا ويأسر 18 مسلحًا

ارشيفية

سيطرت قوات الجيش الليبي على قاعدة “تمنهنت” الجوية تبعد ( 30 كيلومترا شمال شرق سبها) الليلة الماضية وأسرت 18 مسلحا كانوا بداخلها.

وقال وزير الثقافة الليبي الحبيب الامين المتواجد في المنطقة الجنوبية في تصريح له ، إن سلاح الجو قصف عدة مواقع حول منطقة “سمنو” القريبة من قاعدة “تمنهنت” يتواجد بها أعداد من المسلحين.

وأضاف أن سلاح الجو يقوم باستطلاع المنطقة الجنوبية حتى “أوباري ” لرصد أي تحركات مشبوهة بهذه المنطقة.

وأشار الأمين إلي أن هؤلاء المسلحين يتمركزون في نقاط حساسة والقضاء عليهم قد تستغرق بعض الوقت ، مشيرا إلي إنه تم استهداف مقر اللواء السادس مشاة وسط ” سبها” بعدة قذائف ، كما تمت إصابة قلعة سبها القديمة ، ما أدى إلى تصدعات بجدارها.

وأكد “الأمين” أن قوات الجيش تتمركز الآن في منطقة الشاطئ وتطوق مدينة سبها من ناحية الشمال تمهيدا لدخولها لدعم القوات المتواجدة فيها لتأمين المدينة وبسط الأمن فيها.

 

أ ش أ

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