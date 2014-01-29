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أشرف ثابت: بيان القوات المسلحة لا يعد تفويضًا لترشيح «السيسي»

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أشرف ثابت: بيان القوات المسلحة لا يعد تفويضًا لترشيح «السيسي» أشرف ثابت: بيان القوات المسلحة لا يعد تفويضًا لترشيح «السيسي»

قال أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور، إن البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، لا يعد تفويضًا للمشير عبد الفتاح ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لأنه لم يعلن ترشحه حتى الآن.

وأضاف «ثابت»، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في » على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الثلاثاء، أن حزب النور لن يحدد دعم مرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية قبل غلق باب الترشح والتعرف على برامج المرشحين، نافيًا اتخاذ الحزب قرارا بدعم «السيسي»، مشددا على ضرورة معرفة رؤية «السيسي وعنان» في قضايا البلاد قبل اتخاذ قرار بدعم أحدهما.

وأوضح نائب رئيس «النور»، أن «ما حدث للرئيس الأسبق حسني مبارك، والرئيس المعزول محمد مرسي، درس لكل قيادات الدولة المصرية وحكامها في الفترة المقبلة»، مؤكدا أن «الشعب أصبح ثائرا ضد الطغيان والفساد، والعجلة لا يمكن أن تعود للوراء مرة أخرى».

وتوقع «ثابت» مشاركة جماعة الإخوان «الإرهابية» في الانتخابات الرئاسية القادمة، ومساندتها لمرشح معين، بسبب رغبتهم في البقاء في الحياة السياسية، لافتا إلى أن مرور الدستور بنسبة 98% كان متوقعا لأن من عارضوا الدستور قاطعوا الاستفتاء.

وأشار إلى أن جماعة «أنصار بيت المقدس» يحملون أفكارًا متطرفة، ويزعمون انتماءهم إلى التيار السلفي، مؤكدا أن حزب النور يفتح الباب أمام الجميع للانضمام إليه بشرط توافق الأفكار، لافتا إلى أن «الإخواني لا يمكن أبدًا أن يفكر في الانضمام للنور».

وختم «ثابت»، حديثه قائلا: «حزب النور يريد فقط مصلحة الدولة المصرية، ولا يبحث عن مصالح حزبية مثلما تفعل أحزاب أخرى».

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