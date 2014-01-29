مصرع شخص وإصابة أخر في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج‎

لقي سائق مصرعه وأصيب مزارع في مشاجرة بالأسلحة الألية، بناحية روافع القصير بسوهاج بسبب خلافات بين طرفين .

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة سوهاج بنشوب مشاجرة بالأسلحة الألية بناحية روافع القصير، وبالتحري والفحص تبين نشوب المشاجرة بين بعض افراد عائلتي الرضاونية وحمد الله بسبب خلافات سابقة بينهم، تبادلا خلالها اطلاق الاعيرة النارية.

أسفر ذلك عن مقتل احمد . ص 25 سائق ينتمي للعائلة الثانية اثر اصابته بطلق ناري بالصدر، واصابة حمد الله . مـ 25 مزارع ينتمي للعائلة الثانية بطلق ناري بالكتف ، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي سوهاج العام .

وبسؤال صفوت . ع 55 عامل والد المتوفي اتهم احمد .م ينتمي للعائلة الاولي باطلاق الاعيرة النارية من سلاح ناري كان بحيازته اثناء المشاجرة، مما نتج عنه مقتل نجله .

وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة للتصرف .