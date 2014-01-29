القبض على نجل قيادى إخوانى بشرم الشيخ وتجديد حبس 28 قيادة إخوانية 45 يوم

ألقت أجهزة الأمن القبض على نجل القيادى الإخوانى أحمد قاسم عضو الشعب السابق بالبرلمان المنحل عبد الله أحمد قاسم -25 سنة- بكمين دهب ،ووجهت له اتهامات بالإنتماء لجماعة محظورة والتخطيط لأعمال عنف وجمع العملة المعدنية للإضرار بالاقتصاد.

وقال مصدر امنى بجنوب سيناء انه لا يتم القبض على أحد دون ان يكون متهما وتوجد أدلة لتورطه ، مشيرا إلى انه تم القبض على المتهم عبد الله أحمد قاسم ولم يتم القبض على شقيقة.

وفى سياق متصل جددت نيابة جنوب سيناء حبس 28 قيادة إخوانية 45 يوما على ذمة التحقيقات ، من بينهم احمد قاسم وعبد الله الدسوقى نائبا الشعب السابقين ، ومحمد النجار نقيب الأطباء بجنوب سيناء.