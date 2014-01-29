أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

القبض على نجل قيادى إخوانى بشرم الشيخ وتجديد حبس 28 قيادة إخوانية 45 يوم

Google+ Print
القبض على نجل قيادى إخوانى بشرم الشيخ وتجديد حبس 28 قيادة إخوانية 45 يوم القبض على نجل قيادى إخوانى بشرم الشيخ وتجديد حبس 28 قيادة إخوانية 45 يوم

حبس – صورة أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن القبض على نجل القيادى الإخوانى أحمد قاسم عضو الشعب السابق بالبرلمان المنحل عبد الله أحمد قاسم -25 سنة- بكمين دهب ،ووجهت له اتهامات بالإنتماء لجماعة محظورة والتخطيط لأعمال عنف وجمع العملة المعدنية للإضرار بالاقتصاد.

وقال مصدر امنى بجنوب سيناء انه لا يتم القبض على أحد دون ان يكون متهما وتوجد أدلة لتورطه ، مشيرا إلى انه تم القبض على المتهم عبد الله أحمد قاسم ولم يتم القبض على شقيقة.

وفى سياق متصل جددت نيابة جنوب سيناء حبس 28 قيادة إخوانية 45 يوما على ذمة التحقيقات ، من بينهم احمد قاسم وعبد الله الدسوقى نائبا الشعب السابقين ، ومحمد النجار نقيب الأطباء بجنوب سيناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا