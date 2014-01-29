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مناقشة المخطط المحلي والتفصيلي لمحافظة ينبع

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    استضافت بلدية محافظة ينبع فريق عمل ينبع برئاسة محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحي السليم وبحضور الجهات ذات العلاقة الكهرباء والمياه والشرطة والدفاع المدني والمرور وإدارة التربية والتعليم وفريق التخطيط من بلدية ينبع وأمانة المدينة المنورة وذلك بصالة الاجتماعات ببلدية ينبع.

وقد قدم خلال اللقاء عرض المراحل التي وصل إليها المخطط المحلي التفصيلي لمدينة ينبع ومنها دراسات الحركة المرورية ومشروع ارتفاعات المباني. واستهل اللقاء بكلمة لرئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه رحب من خلالها بالحضور مؤكداً أهمية الشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة من اجل السعي لتقديم خدمات بلدية متميزة إضافة إلى أهمية التخطيط لأي مدينة.

وأضاف المهندس طه نسعى خلال ثلاثة أسابيع أن تكون لدينا خريطة رقمية في البلدية تستفيد منها جميع الإدارات الخدمية بالمحافظة، مشيراً الى ان البلدية سوف تسخر التقنية في عملها بما يحقق مزيدا من التطور في العمل البلدي عقب ذلك قدم عرض متكامل عن المراحل التي وصل إليها المخطط من خلال عرض مرئي مزود بالصور ثم فتح المجال لمداخلات ومناقشات من الجهات الحاضرة وما هي متطلباتهم بالمخطط.

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