مجلس منطقة الرياض يبحث الارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة أمس جلسة مجلس المنطقة الأولى لدورته الثالثة لعام 1435- 1436ه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس المجلس وذلك بمبنى قصر الحكم.

توصية بتفعيل دور المجالس المحلية والبلدية للمشاركة في القضايا العامة

وأوضح أمين عام المجلس سليمان بن محمد القناص أن المجلس استعرض ما تضمنه جدول الأعمال حيث تم الاطلاع على التقارير التي تهدف للارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والمرافق الخدمية الأخرى. وقال: لقد اتخذ المجلس العديد من القرارات اللازمة ومنها ما يتعلق بتوصيلات الصرف الصحي للمنازل غير المخدومة بشبكات الصرف، حيث أكد المجلس على مديرية المياه بإضافة بند في عقود الصيانة والتشغيل يشمل تنفيذ التوصيلات المنزلية. كما استعرض المجلس التقرير المقدم من وزارة التربية والتعليم المشتمل على تغطية حاجة حي النظيم فيما يتعلق بالخدمات التعليمية، وأبدى المجلس ارتياحه لما تم تنفيذه مؤكداً على استكمال جميع المتطلبات الصحية والبلدية والخدمات الأخرى. وبين القناص أن المجلس اطلع على التقارير المتعلقة بتخصيص المدن الصناعية بالمحافظات وأكد على ضرورة استكمال إجراءات التخصيص ومباشرة تجهيز البنية الأساسية لكل مدينة، كما ناقش التقرير المقدم عن الاستفادة من التقنيات الحديثة لتوفير الطاقة الكهربائية لأعمدة الإضاءة في الشوارع والتوسع في إنشاء الأعمدة التي تعمل بالطاقة الشمسية، فوافق المجلس على الاستفادة من هذه التقنية، إضافة الى الاطلاع على تقرير أمانة منطقة الرياض الخاص بمتابعة محلات تحضير وبيع وتخزين المستحضرات العشبية والعطارة وعدد المنشآت المخالفة، وما تم اتخاذه بشأنها، وكذلك التقرير المقدم عن مصانع المياه المعبأة ومحطات تقليل الملوحة، فأثنى على جهود الفرق الميدانية التي تقوم بهذا الجهد وأكد على تغليظ العقوبات بحق المخالفين نظراً لما تسببه هذه المخالفات من أضرار صحية على الإنسان.

وأشار أمين عام مجلس منطقة الرياض الى أن المجلس ناقش كذلك تفشي ظاهرة وضع المنشورات والإعلانات الدعائية التي تقوم بعض المؤسسات والشركات والأفراد بتوزيعها على المنازل أو تعليقها على الأبواب، فقرر المجلس الكتابة لوزارة الثقافة والإعلام وكذلك للشرطة لمنع هذه الممارسة الخاطئة وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين. وأوضح أن المجلس فيما يتعلق بمهام المجالس المحلية والمجالس البلدية العاملة بالمحافظات، قرر أن تشارك هذه المجالس وبكامل أعضائها في معالجة أي مشكلة تعاني منها المحافظة بحيث يكون لهذه المجالس رأي ودور فيما يتم اتخاذه من إجراءات وألاّ يتم تغييبها عن المساهمة في مناقشة القضايا العامة التي تخص المحافظة.

وبين أمين عام المجلس سليمان بن محمد القناص أن مجلس المنطقة استمع لعرض مقدم عن برنامج متابعة المشاريع التي تحت التنفيذ بالمنطقة، وأكد على ضرورة حث الجهات التي لوحظ أن لديها مشاريع متعثرة ببذل مزيد من الجهد لمعالجة هذا التعثر مع الاستمرار في عملية الرصد والمتابعة وتقديم تقارير دورية عن نتائج ذلك الرصد. يذكر أن هذا البرنامج سبق وأن تم استحداثه في مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ويعمل تحت إشراف ومتابعة مجلس المنطقة. وقال القناص: إن مجلس منطقة الرياض اطلع خلال الجلسة على المشاريع الخدمية المعتمدة للمنطقة في ميزانية هذا العام 1435-1436ه وهى على النحو التالي:- أولاً: إمارة منطقة الرياض.. إنشاء مبنى مركز القصب 5,000,000 ريال، إنشاء مبنى مركز العطيان 5,000,000 ريال، إنشاء مبنى مركز رغبه 5,000,000ريال

ثانياً:أمانة منطقة الرياض.. بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة للمشاريع الجديدة بالميزانية لعام 1435-1436ه (6.105.000.000) ريال وعددها (25) مشروعاً ومن أبرزها: إنشاء قنوات وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول وفتح وتهذيب مجرى وادي السلي م (3) 1,000,000,000 ريال. سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات التابعة 1,400,000,000ريال، درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات التابعة 1,000,000,000ريال، تنفيذ جسور وأنفاق وتقاطعات على محاور مرورية متفرقة 500,000,000ريال، الأنفاق والجسور والإدارة التقنية للمرور الشاملة 500,000,000ريال، تحسين وتطوير عدد من طرق وشوارع مدينة الرياض 400,000,000ريال، دراسات وإشراف للأمانة والبلديات التابعة 250,000,000ريال، تحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات التابعة 200,000,000ريال، إنشاء مراكز إدارية مجمعة 170,000,000ريال، نزع ملكيات طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز(الأول) 170,000,000ريال. إزالة ونقل نواتج الرمي العشوائي (المرحلة الثانية) 100,000,000ريال. تنفيذ عدد من المفروكات بمدينة الرياض 50,000,000ريال. تنفيذ مخرجات تهدئة الحركة المرورية داخل الأحياء السكنية 50,000,000ريال. إعادة إنشاء سوق الربوة للخضار والفاكهة 40,000,000 ريال.تنفيذ وتطوير ممرات وأرصفة المشاة بمدينة الرياض 30,000,000 ريال.

تطوير سوق الإبل (المرحلة الثانية)30,000,000 ريال، إنشاء مدفن هندسي جديد للنفايات 30,000,000 ريال، مشروع إنشاء مكتب أتمة إجراءات العمل وإنشاء مسار موحد للخدمات الإلكترونية بالأمانة 20,000,000 ريال، إنشاء سوق للأغنام شرق الرياض 20,000,000 ريال. تأهيل مدفن النفايات بحي النور 20,000,000 ريال. 21 مشروع إدارة وتنظيم وتشغيل مخططات المنح وربطها بخريطة الرياض الرقمية 20,000,000 ريال، تطوير متنزه عروق بنبان والرثمة البري 20,000,000 ريال، تجهيز وتشجير الطريق الدائري الغربي 15,000,000 ريال، الرفع المساحي للمخططات بالإحداثيات وربطها بخريطة الأساس لمدينة الرياض 15,000,000 ريال، التسجيل الجغرافي للمخططات التنظيمية للمناطق العمرانية التي لا يتوفر لها مخططات معتمدة 15,000,000ريال، وبإجمالي تكلفة وصلت الى 6,105,000,000 ريال. كذلك تم زيادة تكاليف عدد من المشاريع القائمة للعام المالي 1434-1435ه وعددها(6) مشروعات بمبلغ وقدره (277,000,000) مليون ريال.

ثالثاً: وكالة الأمانة لشؤون بلديات المنطقة التكلفة المعتمدة 1 تم اعتماد(11) مشروعاً لمحافظة الخرج 160,000,000 ريال. 2 تم اعتماد(8) مشروعات لمحافظة وادي الدواسر 132,000,000ريال. 3تم اعتماد(7)مشروعات لمحافظة الزلفي 102,000,000ريال. 4 تم اعتماد(8) مشروعات لمحافظة عفيف 83,000,000 ريال. 5 تم اعتماد(6) مشروعات لمحافظة الدوادمي 68,000,000ريال. 6 تم اعتماد(8)مشروعات لمحافظة المجمعة 60,000,000ريال.7تم اعتماد(5) مشروعات لمحافظة القويعية 47,000,000 ريال. 8تم اعتماد(7) مشروعات لمحافظة شقراء 40,000,000 ريال. بلغ عدد المشاريع الجديدة المعتمدة (257) مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها (1,529,000,000) ريال، كما تم اعتماد زيادة التكاليف لبعض المشاريع القائمة وعددها (105) مشروعات بقيمة (305,800,000)ريال.

رابعاً: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تم اعتماد تكاليف المشاريع التالية: تصميم وتنفيذ جسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الأمير تركي، ترسيم وتسوير المحميات بوادي حنيفة، تنفيذ متنزه الأمير سطام بوادي لبن مرحلة ثانية، تنفيذ طريق أبو بكر من الدائري الشمالي وحتى طريق الأمير سلمان، إنشاء قصر المناسبات. دراسات وتصاميم لطريق الإمام سعود بن فيصل مع امتداد طريق (التخصصي الثمامة). تعزيز التكاليف لبعض مشاريع الهيئة القائمة (535.000.000) مليون ريال.

خامساً: وزارة النقل بلغت مشاريع الطرق الجديدة والمعتمد تنفيذها بمنطقة الرياض للعام المالي 1435-1436ه وكذلك المعتمد دراستها وتصميمها بمبلغ إجمالي وقدره (3,522,034,000) ريال ومن أبرزها ما يلي: الطريق الدائري الثاني لمدينة الرياض (المرحلة الأولى). ازدواج طريق الرياض - الرين - بيشة (الجزء الواقع بمنطقة الرياض)(المرحلة الأولى). ازدواج طريق رماح - شوية - الرفيعة - الصداوي (الجزء الواقع بمنطقة الرياض). تطوير تقاطع طريق البطحاء مع الضلع الجنوبي للطريق الدائري بمدينة الرياض. ازدواج طريق الرياض - خريص - الأحساء (الجزء الواقع بمنطقة الرياض). ازدواج المحول الشمالي بوادي الدواسر مع التقاطعات (المرحلة الثانية). بالإضافة إلى استكمال وزيادة تكاليف عدد من المشاريع المعتمدة الجاري تنفيذها ومنها ما يلي: 1استكمال ازدواج طريق ثادق- الرغبة- البرة. استكمال الأعمال التكميلية لطريق الحائر- حوطة بني تميم (تقاطع). ربط البلدة القديمة بالغاط بطريق الرياض - سدير- القصيم السريع وتحسين التقاطع مع استكمال الطريق الذي يربط روضة سدير بالطريق السريع. استكمال ربط الحريق بطريق الحائر-حوطة بني تميم مع وصلة نعام (المرحلة الأولى).

خامساً: وزارة المياه والكهرباء (الكهرباء) مشروع محطة التوليد الرابعة عشرة(الجزء المتبقي) 2,363,000,000ريال. مشروع إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد1,686,000,000ريال. مشروع أعمال مدنية وميكانيكية للمحطات 1,495,000,000ريال. مشروع تعزيز شبكة الجهد الفائق 1,490,000,000ريال. مشروع تعزيز وتحسين وربط شبكات محطات التوزيع 1,340,000,000ريال. مشروع تحويل وحدات بالمحطة التاسعة لدورة مركبة 1,150,000,000ريال.

سادساً: وزارة المياه والكهرباء (المياه)دراسة وتصميم وتنفيذ ربط محافظتي الخرج والقويعية بمياه التحلية مع الإشراف 500,000,000ريال. دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بمحافظات الرياض مع الإشراف 300,000,000ريال. دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمحافظات الرياض مع الإشراف 300,000,000ريال. بلغ إجمالي ما اعتمد لهذه المشاريع (1,100,000,000) ريال.

سابعاً:جامعة الملك سعود عادة تأهيل مباني الجامعة والبنية التحتية (مرحلة سادسة)150,000,000ريال. إعادة تأهيل مركزي الطالبات بعليشة والملز 140,000,000ريال. تطوير المخطط العام للمدينة الجامعية (مرحلة ثالثة) 100,000,000ريال. تجهيز الأنظمة المعلوماتية والصحية بالمدينة الطبية 100,000,000ريال. إعادة تأثيث الكليات ووحدات الجامعة الأخرى 100,000,000ريال. تنفيذ المبادرات التطويرية لبرامج الخطة الاستراتيجية 50,000,000ريال. وقد بلغ إجمالي ما اعتمد لهذه المشاريع (640,000,000) ريال، وقد تم زيادة التكاليف لبعض المشاريع تحت التنفيذ بمبلغ وقدره (497,000,000)ريال.

ثامناً : جامعة المجمعة إنشاء كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحوطة سدير (طلاب)مع الإشراف 90,000,000ريال. تصميم وإنشاء كلية العلوم (طلاب)بالزلفي مع الإشراف والتجهيز 90,000,000ريال. تصميم وإنشاء كلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح (طلاب)مع الإشراف والتجهيز90,000,000ريال. تصميم وإنشاء كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالغاط(طلاب)مع الإشراف والتجهيز90,000,000ريال. إدارة مشاريع 10,000,000ريال.

تاسعاً: جامعة سلمان بن عبدالعزيز تصميم وإنشاء كليتي التربية في الدلم وحوطة بني تميم وكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج50,000,000ريال. البنية التحتية والموقع العام 50,000,000 ريال. تصميم وإنشاء كلية علوم الحاسب الآلي مع الإشراف 21,000,000 ريال. تصميم وإنشاء الموقع العام والبنية التحتية (مرحلة ثانية)15,000,000ريال. إيصال التيار الكهربائي للمدينة الجامعية بالخرج7,520,000ريال. الحاسب الآلي وتقنية المعلومات (التعاملات الإلكترونية)5,000,000 ريال.