عامل يعثرعلى تمثال أثري بالقمامة في قليوب

سلم عامل قمامة نقطة شرطة كوم أشفين التابعة لمركز شرطة قليوب تمثال يشتبه في أثريته أثناء جمعه بقايا الخبز من القمامة .

تلقى اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة وبالفحص تبين عثور كرم محمود ابراهيم 35 سنه عامل على التمثال اثناء قيامه بجمع بقايا الخبز من القمامه بشوارع القريه ومن الأهالي لاستخدامها كعلف للماشيه ، ولدي عودته لمسكنه وقيامه بفض الأجولة، تبين له وجود تمثال نحاسي طوله حوالي 17 سم يشبه تمثال رمسيس الثاني ، عليه بعض الرسومات الفرعونية ، ولا يعلم مصدر ذلك التمثال.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 432 إداري مركز قليوب لسنة 2014م ، وجارى العرض على النيابة .