وزيرة الصحة تستقبل البعثة الطبية المصرية في جنوب السودان

استقبلت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان مساء أمس الثلاثاء، وفداً من الطواقم الطبية العائدة من العيادات المصرية بجنوب السودان، وذلك بمقر الديوان العام للوزارة.

واستمعت الرَّبَّاط لتجربة الطواقم الطبية التي تواجدت في مدن أكون وبور في أثناء اندلاع الاشتباكات في دولة جنوب السودان والظروف التي تعرضوا لها أثناء إخلائهم إلى معسكر الأمم المتحدة ثم إلى چوبا فالقاهرة والدور الذي قامت به وزارة الصحة والتنسيق من خلال وزارة الخارجية لضمان سلامتهم.

استعرضت وزيرة الصحة والسكان أيضاً المجهودات التي كانت تقوم بها البعثة الطبية المصرية والسمعة الطيبة التي حظيت بها وعدد الحالات التي نوظرت في الفترة التي عملت فيها في جنوب السودان والدور الإيجابي الذي لعبته البعثة في العلاقات بين الدولتين.

وأكد أفراد البعثة الطبية المصرية أن تجربة افتتاح العيادتين المصريتين هي خطوة تأخرت كثيرا وترددت وزارات كثيرة سابقة في اتخاذها، ولكن قيام الوزارة الحالية باتخاذ هذه الخطوة وقيام الوزيرة شخصيا بزيارة مدينة بور كأول مسئول مصري على هذا المستوى يزور الإقليم في التاريخ كان لها أبلغ الأثر في حفاوة شعب جنوب السودان وتقديرهم للبعثة المصرية وحمايتهم لها.

وشكرت الرَّبَّاط أفراد البعثة الطبية على مجهوداتهم وتقديمهم صورة مشرفة للطب في مصر وكذلك لاستمرارهم في العمل حتى اللحظة الأخيرة، وأن وزارة الصحة تفخر بهذا المجهود الذي بذل؛ وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن زيارتها للعيادة الطبية المصرية في جنوب السودان مثلت إضافة إنسانية لها وأشعرتها بأهمية استمرار التواصل بين الدول والشعوب.

واتفقت الوزيرة مع أفراد الطاقم الطبي على التواصل من أجل حصر الخسائر التي حدثت في العيادات المصرية والعمل على اعادة افتتاحها بعد عودة الأوضاع لطبيعتها في جنوب السودان وكذلك الخطط المستقبلية لوزارة الصحة والسكان لتشغيل عيادات أخرى في دول حوض النيل.