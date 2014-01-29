السفارة المصرية في واشنطن توقف عمليات بيع الآثار المصرية عبر الإنترنت

قال السفير المصري في واشنطن، محمد توفيق، إن السفارة نجحت في إجراء مباحثات مع شركة eBay رائدة المزادات عبر الإنترنت، بهدف إيقاف عمليات بيع العديد من القطع الأثرية المصرية عبر موقعها، وذلك على خلفية قيام الموقع بالترويج لبيع مجموعة من القطع الأثرية المصرية.

وأوضح السفير المصري أن مسئولي شركة «eBay» أبدوا استعداداً كبيراً منذ بدء التواصل معهم في أكتوبر 2013 للتعاون مع السفارة والحكومة المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع المعروضات من القطع الأثرية المصرية من على الموقع.

وأكد السفير توفيق وجود اهتمام كبير من هيئات أمريكية عديدة مثل معهد كابيتول للآثار للتعاون مع الحكومة المصرية ودعم جهودها لمنع سرقة وتهريب وبيع الآثار المصرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه السفارة حالياً بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية لترتيب زيارة لوزير الدولة للآثار محمد إبراهيم إلى الولايات المتحدة للتشاور مع الجانب الأمريكي بشأن سبل التعاون في مجال منع تهريب الآثار المصرية، وكذلك فيما يتعلق بجهود ترميم الآثار في مصر.

أ ش أ