أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إنشاء صندوق مشترك بين ناديي القضاة وقضايا الدولة لدعم أسر الشهداء

Google+ Print
إنشاء صندوق مشترك بين ناديي القضاة وقضايا الدولة لدعم أسر الشهداء إنشاء صندوق مشترك بين ناديي القضاة وقضايا الدولة لدعم أسر الشهداء

 

المستشار أحمد الزند

اتفق ناديي القضاة ومستشاري قضايا الدولة على إنشاء صندوق مشترك يخصص دخله لدعم مؤسسات الدولة ومساعدة أسر الشهداء.

وانعقد مساء أمس الثلاثاء، اجتماع بين المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي قضاة و  المستشار خالد زين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة ابمقر نادي القضاة النهري بالدقي، كما حضر الاجتماع المستشار عزت عوده رئيس هيئة قضايا الدولة و المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل .

حيث تناول اﻻجتماع التأكيد على عمق العلاقات الودية بين الناديين وعلى ضرورة استمرار أواصر التعاون المشترك فيما بينهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط