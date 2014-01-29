إنشاء صندوق مشترك بين ناديي القضاة وقضايا الدولة لدعم أسر الشهداء

اتفق ناديي القضاة ومستشاري قضايا الدولة على إنشاء صندوق مشترك يخصص دخله لدعم مؤسسات الدولة ومساعدة أسر الشهداء.

وانعقد مساء أمس الثلاثاء، اجتماع بين المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر و المستشار خالد زين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة ابمقر نادي القضاة النهري بالدقي، كما حضر الاجتماع المستشار عزت عوده رئيس هيئة قضايا الدولة و المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل .

حيث تناول اﻻجتماع التأكيد على عمق العلاقات الودية بين الناديين وعلى ضرورة استمرار أواصر التعاون المشترك فيما بينهما.