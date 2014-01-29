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حقوقي موريتاني يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

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حقوقي موريتاني يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية حقوقي موريتاني يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح بيرام ولد اعبيدي

أعلن بيرام ولد أعبيدي وهو مناهض للرق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في موريتانيا شهر يونيو القادم.

وقال ولد أعبيدي وهو حقوقي فاز الشهر الماضي بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عرفانا بجهوده فى مجال مناهضة العبودية فى موريتانيا إن ترشحه للانتخابات يأتي تجاوبا مع رغبات أوساط عريضة من الرأي العام الموريتاني سواء في داخل البلاد أو خارجها.

وحذر ولد اعبيدي، الذي كان يتحدث في وقت متأخر من مساء الثلاثاء المجلس الدستوري واللجنة المستقلة للانتخابات من الإقدام على عرقلة ترشحه.

وكانت السلطات قد رفضت العام الماضي الاعتراف بحزب سياسي لأنصار بيرام ولد اعبيدي.

ويعد بيرام ولد اعبيدي أول سياسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ينتظر أن يترشح خلالها الرئيس الحالي لولاية جديدة.

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