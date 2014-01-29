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مستشفى الأمير سلمان يودع د.الحازمي

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مستشفى الأمير سلمان يودع د.الحازمي مستشفى الأمير سلمان يودع د.الحازمي

    نظمت إدارة مسشفى الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالرياض حفل توديع للدكتور ابراهيم بن رابح الحازمي رئيس قسم الأطفال سابقاً ومدير مستشفي الولادة والأطفال بالخرج حالياً بحضور مدير المستشفى الدكتور على العمري والطاقم المساعد الطبي والأداري وبحضور رئيس قسم الأطفال الدكتور معاذ التريكي.

وثمن الدكتور العمري جهود الكتور الحازمي خلال فترة عمله التى قضاها في المستشفى كرئيس لقسم الاطفال مشيراً إلى أن الرجل قد رحل عن المستشفى ولازال ذكره الطيب بين زملائه ومرضاه عالقا في أذهانهم.

من جانبه عبر الدكتور الحازمي عن شكره وتقديرة لمدير المستشفى لإقامة هذا الاحتفال الذي ساد فيه جو من الألفة والمحبة بين الحضور.

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