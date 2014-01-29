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وزير الحج يلتقي رئيس ووفد مكتب شؤون حجاج العراق

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وزير الحج يلتقي رئيس ووفد مكتب شؤون حجاج العراق وزير الحج يلتقي رئيس ووفد مكتب شؤون حجاج العراق

    التقى وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار في مكتبه بجدة أمس وفد حج جمهورية العراق برئاسة رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة محمد تقي المولي. ورحب وزير الحج في مستهل اللقاء بالوفد العراقي وهنأ الجميع بالنجاح المتميز لحج العام الماضي1434ه الذي يعود الفضل فيه بعد الله للمتابعة الشخصية والدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وما وفرته ونفذته الرشيدة من مشروعات توسعية وإنجازات عملاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومنها أيضاً شركات النقل العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وإنشاء الجسور والأنفاق وتوسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وقطار المشاعر. وأشار إلى أن هذه الإنجازات تهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج وجعل الحج سهلاً وممتعاً يؤدي فيه الحجاج نسكهم بكل يسر وسهولة. وأكد أن نداء المملكة لدول العالم بتحديد نسبة حجاج الخارج 20% والداخل 50% سيطبق خلال موسم حج هذا العام1435ه لظروف المشاريع القائمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضماناً لأداء الحجاج نسكهم بكل يسر وسهولة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. من جانبه أشاد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقي بنجاح الحج الماضي1434ه وقال: إنه ثمرة جهود واهتمام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة لما وفرته من إمكانيات وإنجازات ومشاريع عملاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة هدفت إلى راحة واطمئنان الحجاج والمعتمرين في أداء نسكهم. كما نوه معاليه بالتطورات التقنية التي تعمل بها وزارة الحج للحجاج في تيسير كافة حزم الخدمات لهم قبل وصولهم للمملكة.

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