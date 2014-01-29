بدء تسجيل المستجدين في الصف الأول ابتدائي.. الشهر المقبل

وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات للتهيئة والاستعداد لقبول الطلاب والطالبات وانتظامهم بالمدارس في العام الدراسي المقبل 1435/1436ه الذي يبدأ يوم الأحد 5/11/1435ه، وتطبيق قواعد وإجراءات تسجيل المستجدين في الصف الأول الإبتدائي في كافة المدارس الابتدائية للتعليم العام (الحكومية والأهلية) ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التعليم الأجنبي عبر نظام نور تيسيراً على أولياء الأمور باستكمال إجراءات قبول وانتظام أبنائهم وبناتهم بالمدارس .

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد والإجراءات تشتمل على قبول الطلاب بالصف الأول ابتدائي الذين أكملوا ست سنوات في اليوم الأول من بداية العام الدراسي 1435/1436ه وهم من تاريخ ميلادهم يبدأ من 6/11/1429ه ومن تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً فقط، وأيضاً قبول من تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً شريطة أن يتجاوز مرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم إدارة المدرسة عبر شاشة التسجيل من مستخدم مدير المدرسة بتسجيل أبناء وبنات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وطلاب ذوي الظروف الخاصة كطلاب الرعاية الاجتماعية وأبناء أصحاب المعاملات الذين لم تستكمل هوياتهم أو المتعثرة أوراقهم ، حيث يبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم اعتباراً من تاريخ 6/4/1435ه ولمدة شهر ، ويبدأ التسجيل في مدارس التعليم العام في 6/5/1435ه للطلاب السعوديين أو حسبما يحدد لهم في نظام نور ويراعى فترة التوقف خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ويليهم الطلاب غير السعوديين ، ويتم تسجيلهم في المدارس الحكومية وتوزيعهم في فصولها حسب توفر المقاعد الشاغرة بالمدرسة وبنسبة لا تتجاوز 15% شريطة اتمام تسجيل الطلاب السعوديين ومن في حكمهم ، حيث يسمح بزيادة نسبة غير السعوديين عند الضرورة القصوى وشريطة توفر الشواغر على ألا تفوق أعداد عدد المسجلين من الطلاب السعوديين وأن يكون توزيع نسبهم على مستوى الفصول بالمدرسة.

يذكر أن المبررات النظامية لعدم قبول تسجيل الطلاب السعوديين هم عدم توفر شرط اثبات السكن خلال الفترة المحددة من سكان الحي الذي تخدمه المدرسة، وعدم ثبوت اللياقة الطبية ، وعدم تقديم كشف اللياقة الطبية خلال الفترة المحددة للتسجيل، وكذلك عدم اكتمال معيار السن أو أي من معايير قبول الطلاب الذين تقل أعمارهم عن السن النظام ب 180 يوماً ، وأيضاً تسديد الشواغر بالمدرسة وعدم توفر مقاعد إضافية.