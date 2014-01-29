وزير العدالة الانتقالية: نحتاج لمصالحة وطنية تشمل الجميع

قال المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إن تعديل خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يأتى استجابة لإرادة الشعب والحوار المجتمعى ، منوهاً إلى أن هناك تشابه بين الزعيم الراحل عبد الناصر والمشير عبد الفتاح السيسى فى حجم التحديات الدولية وحب الشعب لهما .

وأضاف المهدى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس الثلاثاء ، أن فى حالة فوز المشير السيسى فى انتخابات الرئاسة القادمة سيكون قادراً على مواجهة كافة التحديات بدعم ومساندة الشعب المصرى .

وأوضح المهدى أن المصالحة ليست مصالحة سياسية فقط أو مصالحة مع جماعة الإخوان ولكن تعنى المصالحة بين طوائف الشعب كله وتتضمن حل المشكلات الاجتماعية ومشاكل المهمشين من أفراد المجتمع .

وأشار المهدى إلى أن إقرار قانون العلم والنشيد الوطنى جاء لتأكيد الانتماء والولاء فى نفوس المواطنين خاصة بين فئة الشباب وصغار السن ، مطالباً بإنشاء مفوضية للعدالة فى مصر لضمان الاستقلالية فى عملها وتتفق مع المعايير الدولية .

وعن أداء الحكومة خلال الفترة الماضية يقول المهدى أن الحكومة لا تملك عصا سحرية فى حل المشكلات ، فنحن جميعا فى مركب واحد .

وأوضح المهدى أنه لا يوجد اتفاقيات دولية دائمة بما فيها اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل التى يمكن تعديلاها إذا كانت فى مصلحة الشعب المصرى ، مشيراً إلى أن هناك آليات للتعديل وهى التفاوض على تعديل الاتفاقية مع الجانب الاسرئيلى ومن قبلها الولايات المتحدة الأمريكية .